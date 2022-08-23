中共圍台軍演結束，隨之推出第三份萬字台灣問題白皮書，又在「台獨頑固分子」清單新增7人，其做法就像毛澤東當年在金門炮戰期間說的：「有武戲又有文戲」。

明眼人都知道台海局勢正在升溫，但社會裡卻流傳著一股風向，認為台灣民眾對北京的一系列動作「無感」、「不痛不癢」，藉此揶揄中國大陸宛若「紙老虎」，一切徒然。

這股風向正在發酵，最新民調能夠證明。台灣民意基金會8月16日公布的調查顯示，將近8成不害怕解放軍的實彈演習，超過5成認為中共不可能隨時對台發動戰爭，還有5成主張台灣獨立。其中釋放出來的訊息，恐怕會產生一種錯覺，亦即認為台灣人無感於大陸的「反獨促統」，等於是「洗臉」北京，從而令其退縮。

然而，台灣的「無感」或「不害怕」，其實並不稀奇。當官方告訴民眾北京的飛彈沒有飛越台灣、大陸軍機軍艦靠近台灣都是「P圖」和「假訊息」，還有側翼名嘴振振有詞地宣稱飛彈攔截率高達「210%」，又有美國議員選在大陸軍演過後快閃台灣「跟台灣站在一起」。在政治人物拚命灌輸「壯膽」的麻醉藥之後，「無感」正是主政者和美國想要的結果，「有感」才奇怪。

「歷史給我們的教訓是，人們從來都不知道汲取歷史的教訓。」網路上有人找出1949年4月南京「變天」前後的《南京日報》頭版，在連唱了幾天「形勢一片大好」論調之後，頭條一夕變成「百萬市民夾道歡呼解放軍進入南京」。人性使然，再加上政治人物蒙上眼睛、捂上耳朵之後，就算內心已感知到警覺，還是會寄希望於任何一絲希望，但客觀形勢卻早已一去不復返。

放在今天的局面來看，駭人聽聞的柬埔寨求職騙局，反而成了現實政治的一樁警示寓言。「親美抗中」的政治想像，就像是吸引人的高薪誘因，享受沐浴在西方世界的「高光時刻」，不顧一切代價也要往前衝。從鬼門關前被救援回來受害者的聲淚俱下，則像是生靈塗炭的烏克蘭人民，用他們的犧牲在訴說著戰爭的代價：「看好了台灣，我們只示範一次」。又或者港版國安法落地之前，香港反修例期間的激情與喧囂，也應該是台灣要看到的一面鏡子。

對台灣來說，沉浸在「無感」的沾沾自喜中，其實無濟無事，就像誤以為北京還會在意台灣的地方選舉一樣，把自己對於「大內宣」的撫慰與仰賴，轉移投射到中國大陸身上，認為其統一話語不過也是一場「大內宣」的「自嗨」。與其如此，還不如仔細地想想，究竟是誰讓台海情勢往退無可退的方向惡化下去？

平心而論，台灣問題是內戰歷史遺留下來的，相對於香港和澳門問題的性質，兩岸之間有著更大的談判和協商空間。政客們天天談論的「武統」，無疑是一種不負責任的「斷章取義」，等於自我扼絕政治解決的可能性，放任軍事解決成為最後的結局。

台灣社會總覺得北京的話聽起來刺耳，但白宮國家安全會議發言人柯比評論解放軍環台軍演所說的「溫水煮青蛙」，難道有比較悅耳？倘若眾人真心覺得「洋和尚會唸經」，那麼柯比所言不正是對台灣的一個警訊：等到對北京統一舉措「有感」時，就怕為時已晚。

（作者為《香港01》駐台首席記者）

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