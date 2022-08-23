台南市兩名警員執勤時，不幸遭到殺害。總統蔡英文聞訊，深感哀慟不捨，指示行政院長蘇貞昌督導中央與地方警政單位，全力查緝嫌犯到案。立法院長游錫堃也不甘寂寞，高喊:「一定要判死刑，不應該殺警察！」不料，到了晚間，案情逆轉，原鎖定的陳姓竊車通緝犯投案，大喊冤枉。清晨四點，真凶落網，竟然是明德外役監的逃犯！

此案，執政當局的反應荒腔走板，十足暴露民進黨政府治理，無腦無能。

兩位員警殉職，驚動總統大人下令全力緝拿兇手？國家設官分職，所為何來？基層員警出勤殉職，台南警察局長、警政署長不知立即反應，追查兇嫌？還需總統親自指揮？是總統信不過屬下？還是警政首長的能力無法取得上級長官的信賴？新冠病毒變種，衛福部束手無策，很多孩子都走了，蔡英文照樣眷愛陳時中；行政院草擬「數位中介法」扼殺言論自由，總統一言不發，卻躬親過問此案？國家領袖行事，輕重不分，可謂荒唐。

案情未明，嫌犯未審，游錫堃居然可以斜槓檢察官與法官，高喊「判他死刑」？ 蔡英文與游錫堃的震怒表演，不僅媚俗，還壞了國家官僚體制與司法制度！

此外，案情未明，警方逕自宣布竊車通緝犯陳某為兇嫌，是迫於上級破案壓力，搪塞卸責？還是警方偵蒐能力不足？據說，兩位警員駕車追緝偷竊機車的疑犯，不知何故追到了偏僻鄉間？兩名攜槍警員，慘遭不明兇嫌割喉刺殺，是警員畏懼用槍？訓練不足，格鬥技巧欠佳？等到全警動員，真兇落網，赫然發現案情與先前「研判」，差距何止十萬八千里？

黨政派系與警政高層忙著爭權奪位之餘，可曾關切當前社會犯罪問題和基層警員的訓練與死生大事？執政高層，平日忙著指摘軍警公教是米蟲，遇事貓哭耗子假慈悲，爭相出面搶鏡頭，難怪制度毀棄，法治不彰，國家競爭力一日衰過一日!

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