又暴殺警奪槍案，這次還是兩名員警殉職，不僅配槍被奪，一名員警還遭割喉，血流殆盡，死狀極慘。

不是一再吹牛治安史上最好？一件機車失竊案就賠上兩名員警性命，高高在上的大員們，你們只會動嘴，基層警員的辛勞、老百姓日子難過，你們一點也體會不出來。立法院長游錫堃說：｢我反對死刑，但殺警一定要判死｣，癩蝦蟆打噴嚏好大口氣！現在聲音大了，多少死刑犯至今還好好活著；警察的頂頭上司徐國勇說：「大膽使用槍械，絕不客氣！」誰不知道開槍就進法院、不開槍就進醫院，｢太陽花｣的教訓還不夠嗎？

大話人人會說，但實際上呢？警察被派往機場，像木頭人似的舉著木牌，這樣就能遏止犯罪了？民進黨執政以來，為討好民眾，都盡量不讓警察擾民，警察處理多了群眾事件早已心目了然，面對不同情況自有一把尺應對，蔡政府的社會安全網到哪去了？司法改革又改到什麼地方去了？徒然增加社會的不安與對立，後小英時代，怎麼事事都顯得不對勁？

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