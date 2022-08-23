佳龍兄，請你不要鬧了，你又再一次上演林佳龍打臉林佳龍的平行時空鬧劇了，多日都沒有新聞版面的林佳龍，在出席林姓宗親後援會時語出驚人，他要主打「新北大翻新」，提到要升級「五泰輕軌」，但五泰輕軌，就是在林佳龍擔任交通部長任內時核定，今日卻要高喊要升級，就要再跑一次可行性評估，這樣一搞下去，就不知道要等到哪年何月才能動工？

且近期全球原物料高漲，缺工、缺料的因素也開始影響國內大型公共基礎建設之興建，為了自己的選戰考量就要延遲輕軌動工時間，且又要多花數十億的建設成本，著實令人痛心與傻眼，佳龍兄竟然把大型的公共建設之設計與規劃，當作是去速食店買漢堡，加50元就可以升級變成豪華套餐?!

還記得日前筆者協助坪林居民爭取連假期間全面開放坪林匝道，坪林區車流少，且當地民眾需要上國道，才能解決日常生計及醫療照顧，且

經分析假日開放匝道並不影響國道五行車順暢，而此錯誤的管制政策正是林佳龍擔任交通部長時所辦理的，但林佳龍卻多次砲打新北市政府，假意關心坪林居民，真可謂噁心！

回顧林佳龍擔任交通部長時就爭議不斷，2019年農曆春節期間，華航機師發動罷工，嚴重衝擊春節的交通疏運，想想每位華航員工選擇加入華航，必定是具備有犧牲春節假期的認知與概念，對於春節上工絕對沒有任何的意見與抱怨，但卻會選擇農曆春節罷工，一定是華航管理高層長期對於機師要求相應不理，才會讓機師們忍無可能發動罷工。

而交通部長林佳龍卻只淡淡的表示，華航高層對於談判沒耐心，並且一再的對外放話，嚴重破壞勞資互信的基礎，這就是典型的黃金切割，政府放任罷工發起，也沒也任何的配套，這就是政府失能的典型代表。

2021年台鐵發生嚴重的太魯閣事故，全民悲慟不已，查證到最後才發現，原來當時台鐵局長懸缺已久，但因林佳龍與蘇貞昌分屬不同派系，台鐵局長的人事命令才會卡住，更導致台鐵整的螺絲掉滿地！

最終林佳龍雖然下台了，卻是換了個位置開始備戰新北市長！這又如同林智堅一樣，論文抄襲是真的，想要硬拗硬幹是真的！

當全民都將會有樣學樣，覺得做錯事與做壞事也沒關係之時，台灣的社會風氣沉淪，由此可見！（作者為民眾黨新北市新店區主任）