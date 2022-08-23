民進黨近年來的勝選方程式可以簡約成四個字：抗中保台，並且成功將抗中保台送入「政治正確」。所謂「政治正確」，在政治社會中是一件習以為常的事實，它指涉行動和思想與官方立場或社會主流價值觀保持一致。

在非選舉社會，民間輿論服從官方立場構成「正確化」的機制所在，「正確」是「在朝」；而在選舉社會，則是政黨意見服從大眾輿論，「正確」是「在野」；而凡是違背「正確化」的機制，自持為「正確之化身」的力量，便會訴諸手段加以懲罰，並謀求矯正。

握有了「政治正確」，意味著站在一個特定的政治立場上，能擁有道德的光環，在道德優越感的加持下，為正義而代言而戰鬥。在非選舉社會中，「正確」的政府矯正「不正確」的敵人，是為民除害；在選舉社會中，「正確」的人民懲罰「不正確」的政黨，是弔民伐罪。兩種敘事的中心概念，都落在「人民」兩個字上面，彷彿「人民」與「正確」劃上了等號，並構成一個實然的概念承擔起正義的脊樑。

但「人民」畢竟是鮮活的存在，而非抽象的定義。只見過一個一個的「人們」，從來沒有存在自足的「人民」，因此存在一種可能：「被代表的人民」或「被操縱的人民」之出現。

人民是可以被代表的，只要政黨敢於背棄自身的責任。在選舉社會中，代理者口中自降為人民的公僕，實際上操弄並宰制著民意代表的正確，讓中道的競爭政黨在社會中無立錐之地。人民是可以被操縱的，只要政黨樂於注輸自身的意識形態。在選舉社會中，不存在真正意義的選民，只存在尚未被政黨意識形態收割的大腦。一旦政黨善於操縱意識形態，少數中立的大腦將成為多數人意識形態信條的犧牲品。

當抗中保台成為「政治正確」時，那些不願意抗中的人「被代表」了，那些希冀以其他方式保台的人也「被代表」了。事實上，筆者認為，凡是台灣人自然會保台，因而抗中保台成為「政治正確」，不過意味著「抗中」成為「政治正確」，從而構成執政黨宰制民意、抨擊對手的一張牌；由是，兩千三百萬台灣人被民進黨所「代表」，通通被迫而「抗中」，要視大陸為血海深仇、深惡痛絕、全民皆兵、毀家紓難，從而為民進黨的選票與江山來買單。

當抗中保台成為「政治正確」時，也意味著人民「被操縱」了，而不問抗中保台這個方程式本身的機理有無問題。抗中保台的方程式倘若正確，即以下表述可以成立：以抗中的方法，可以達到保台的目的。這意味著兩點：一來，抗中是手段，保台是目的，而非相反；二來，抗中的手段，加以使用能夠保台。

民進黨是否僅僅將抗中視作手段？抗中是否被定義在手段層面而非目的層面？此句值得商榷。大陸的一切惠台措施均被民進黨視作洪水猛獸，乃至於人道主義援助亦被拒之門外、兩岸交流活動也被打入冷宮。民進黨或許不是把抗中視作手段，而是抗中第一、仇中第一。任何一種手段，或許在適當時期具有一定的有效性與合理性，但不必然具有永久的有效性與合理性，更不能成為可欲之目的。手段本身的目的化，往往導致手段本身的功能失調，並構成達致真正目的之桎梏。民進黨一昧抗中，乃至於抗中本身目的化，或許造致的是保台本身，也成為了抗中的犧牲品與抵押物。

抗中的手段，加以使用能夠保台嗎？此句亦值得深思。何為保台，無非兩點：保台海之和平，保台海之現狀。如果台海成為焦土，保台當是無意義的；而如果現狀被改變，保台也是危險而不確定的。

抗中可否保台海之和平？答案是必然否定的，即使如民進黨鼓吹的所謂堅守百日，保衛也當是焦土罷了，而非和平。用對抗的方式、挑釁的手段，去激怒一個咫尺之隔的巨人，聲稱所欲求的反而是和平，簡直匪夷所思。抗中能否保台海之現狀？答案是先界定兩岸的法理現狀為何。國共兩黨所達成了法理現狀共識為「九二共識」，大陸在「中華人民共和國憲法」下界定為「國家不分裂」，而藍營依據「中華民國憲法」詮釋為「一中兩區」，由此以至形成馬政府時期八年的「現狀共識」。是蔡政府抹紅、曲解並推翻了「九二共識」，提出「互補隸屬」將兩岸的治權分治推至主權分裂，造成兩岸當下的困境。

是蔡政府的「抗中」推翻了兩岸既有的法理現狀，也是因為既有的法理現狀共識被推翻，「抗中」本身從而成為唯一選項愈演愈甚。抗中不是保衛和平，而是破壞和平；抗中不是保衛現狀，而是破壞現狀。現狀便是和平，和平便是現狀，和平的現狀依託於求同存異、各自闡述的「九二共識」。

一個中道的政黨，「政治正確」的語境下會被「正確化機制」所矯正，理性、中道在被代表、被操縱的人民之審判下，成為妥協、軟弱的替換詞，政黨在選舉社會中的命運可想而知。而當兩岸「正確化機制」的「自我正確進程」彼此強化，終由戰後的「強者」再進行類「轉型正義」的「正確化」，無疑是文明社會的悲劇所在。

這個中道的政黨所提出的保台方案，被民進黨稱作「和中保台」，而該政黨也似乎樂於接受，從而在「和中」與「抗中」的標籤下呈現出所謂的「軟弱」。事實上，「抗中」不能「保台」，而「保台」需要「和中」；與「抗中保台」的彼得之路相對照的，應當是「保台和中」：「保台」需要「和中」，「保台」即是「保衛和平的現狀」，後者需要兩岸的努力。（作者為四川大學政治系研究生）

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