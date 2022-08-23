台海衝突會引起新八國聯軍嗎？先定義一下，本文所稱的「新八國聯軍」，除了意指軍事上的衝突，也包含了經濟上的制裁，與科技面的封鎖，試論在極端情況下，中國會否因收復台灣，而招致西方全方位的毀滅性打擊。

自蔡英文政府執政以來，在可能的台海衝突上，台灣不斷複誦幾件事自吹，自嗨，自我壓驚：其一是，台灣在全球有重要經濟地位，衝突會引發國際干預；其二是，美國會為了維持其太平洋霸權與老大哥的面子，死守第一島鏈；其三是，中國會因受到各種國際制裁與撻伐，在經濟，政治，科技各方面受到重創，也會為了維穩台灣局勢付出可觀的成本。

先說說軍事層面。

會發生第一島鏈之戰嗎？

美國出兵介入台海戰事的可能性，各界反覆討論到爛了，無用的論述居多。簡單說，與其唯心揣測美方意圖，不如睜眼看事實：在阿富汗長達20年的戰爭狼狽收場；未敢出兵烏克蘭；至今沒有在印太地區增加駐軍；否決國軍「源頭打擊」戰略，改以「巷戰」思維佈局；要求印太盟友增加軍費；意圖北約東擴到東亞；在東亞積極佈局中程導彈。

以上事實顯示，美國毫無把握只憑藉美軍的力量守住第一島鏈，不會與擁核大國開戰，不認為台灣有贏的可能，也不願在海外損失美國人的生命。

此外，俄烏衝突已暴露美國的介入模式，即裹挾整個西方世界於其他地區的盟友，全面制裁俄羅斯，並持續提供軍事援助給烏克蘭，讓戰事長期化，意圖拖垮俄國。

然而，制裁適得其反，歐洲成為最大受害者，美國亦有得有失，戰場形勢不見好轉，也看不到俄羅斯被拖垮的明確跡象。

會不會如米爾斯海默的預言，最終美國將直接參戰？尚未可知，而若美方被迫參戰，台海問題難道會自動消失？在中美互信基礎極度惡化的此刻，美國真會陷入「歐洲的阿富汗」戰爭嗎？

三者，與烏克蘭的地理條件相比，台灣四面環海，被軍事封鎖後即無法像烏克蘭一樣接收他國支援，且俄羅斯的軍事目標從來就不是佔領烏國全境，因此美國想拖延戰事確實有得拖，但這套膠著模式完全不適合台灣。

至於美國之外的國家是否會介入，簡單說，在軍事上美國不介入，就不會有任何國家敢介入，烏克蘭戰場即是如此。而若美軍不介入，想像中的「第一島鏈之戰」從何說起？

二戰後的歷史表明，作為全球第一軍事強權，美國只敢欺負弱小，別說與大國開戰，美軍甚至不敢打中型國家，而會以代理人戰爭的形式鞏固美方利益。台灣，就是現成的「代理砲灰」，豪豬戰略說明了一切。

事實近在眼前，台灣難以無視，只好拿經貿上的國際連結度，吹哨壯膽。然而，台灣的經貿地位靠得住嗎？

脫鉤與制裁的邏輯矛盾

烏克蘭經濟實力薄弱，尚且得到西方的大力支援，與之相比，台灣的經貿地位遠勝烏國，難道會得不到奧援嗎？這種推論，其實經不起推敲。

誠然，台灣海峽是重要貿易水道，得益於與南海貿易熱線連結，也得益於美國與中國大陸貿易的要衝，比起呂宋海峽，經由台海的貿易成本與風險較低。全球一半的集裝箱船隊通過台海，並包含熱絡的兩岸貿易，因此台海若遭封鎖，影響範圍確實遍佈全球。

不過，台海衝突若無法像俄烏衝突般歹戲拖棚，而是首戰即終戰，速戰速決，那麼恢復台海水道貿易，也就是彈指間的事。即便北京採取「圍而不打」的逼談策略，大概率也會確保台海貿易順暢，執行難度雖然較高，但遠非不可能得任務。

此外，受到集中關注的半導體業，可能因美日在原材料上的制裁與封鎖，導致台積電等大廠無法運作，只是，美日會否禁運原材料入台，恐怕也是問號，端視當時西方有多需要台灣的半導體供應鏈。

如若台灣半導體供應在台海衝突時仍十分重要，美日禁運原材料就是自傷，類似情景即俄羅斯的石油輸出。西方禁運俄羅斯石油，還有中東與美國石油可買，但若台積電在彼時仍獨家掌握最先進製程晶片輸出，就無替代選項。

況且，即便禁運俄石油，西方仍以「混油」的方式輸入，好規避制裁。這麼看來，只要有作弊的選項，台積電就仍能運作。

換言之，台積電也可以是北京反制裁的籌碼。

另一個情景是，台積電等半導體廠都停止運作，對北京有傷嗎？這就有趣了。目前西方汲汲營營地想實現在關鍵產品上與中國脫鉤，尤其是半導體，如果脫鉤得以實現，等到台海衝突時，半導體還能算是台灣籌碼嗎？

而且，既然中國原已無法取得先進製程產品，台積電能否運作，對北京又有什麼差別？相反地，被迫在成熟製程晶片上實現自主並擴大市佔的中國，反而能因台灣半導體生產停擺而受惠。

也就是說，在極端狀況下，中國成熟製程晶片也是反制裁籌碼。不能不提的是，各方最關心的車用晶片，不需要先進製程。

這便是脫鉤與制裁的邏輯矛盾。與中國順利脫鉤，拿什麼制裁中國？無法與中國脫鉤，制裁就是反傷自身。

當然不是說，在經貿面，中國能在台海衝突裡毫髮無傷，而是對於台灣自詡護國神山的心態，我看不到可靠性。它對嚇阻北京收復台灣的效果有限，對統一後的中國，傷害更有限。

中國作為生產第一強國，民生物資不怕斷供，此外北京關心的三件大事是，能源，糧食，與科技。關於能源，俄羅斯，中東，與候選的委內瑞拉，都與中國關係良好；關於糧食，中國已實現自給自足；關於科技，僅半導體仍未實現自主。

不過，在美國的極限施壓下，五年之內，至少能逼出中國在成熟製程上自主，即便無法實現完整產業鏈，也能確保任何一環節遭卡脖子，動手的國家都會反傷其身。例如，日本的化學原材料。若少了台積電供應，美國與歐洲恐都無法滿足日本所需的晶片量，最終仍得進口中國晶片，在此情況下，日本只會投鼠忌器。

以上只是大局觀下的推論，真實狀況端視在衝突發生前，中國與西方在經貿與金融面的結構調整。不過，無論結構如何變化，都脫離不了供需，邏輯十分簡明：需要中國，就難以制裁；都不需要彼此，制裁的效果就不會好。

結語

八國聯軍，是近代中國「百年恥辱」的標誌事件之一，努力了百年，為的就是不再因積弱而受辱。

軍事上，中國並沒有全球擴張的野心，再怎麼說，都不會像美國那樣「世界佈武」，因此現在的實力足以自保，這廣大的土地上，無可能再現八國聯軍慘案。

經貿金融上，中國正努力成為一個與自己體量匹配的消費大國，其逐步實現的過程，就是削弱他國敵對能力的過程。百餘年前，列強船堅砲利爭搶中國市場大餅的歷史，已經是歷史了。

所以，台灣不斷吹噓的各種「自保神山」，其實沒有一個靠得住，新八國聯軍不會發生。

就算不喜歡「一國兩制」，也沒人提出過更好的方案，再不想出合理的共存模式，最終的「斷垣殘壁」，都只會發生在台灣。（作者為自由撰稿人）

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