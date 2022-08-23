300多名台灣人禁不起財色誘惑，在人蛇集團帶頭下以「老鼠會」方式一個騙一個，妄想到柬埔寨領高薪、泡美女，發家致富，沒想到卻是走向賠上身家性命的不歸路，情節也越來越驚聳，遭虐待、囚禁、性侵、轉賣的大有人在，已成為國際重大刑案負面教材，等到輿論都炸鍋了，蔡政府才回過神來進行調查，卻是既治不了標也治不了本。我們不禁要問，為什麼那麼多台灣民眾前仆後繼、趨之若鶩，去淘金撈錢？是不是蔡政府「新南向」政令宣導太美好？還是台灣錢早已不再淹腳目？抑或就是世風日下人心不古？

300多人對於民進黨政府而言也許只是冷冰冰的數字，救援不力只能徒呼負負，接著甩鍋，網紅Bump發佈新影片控訴蔡政府「救援無作為」，外交部長吳釗燮竟回說，應該譴責詐騙，勿為難基層，並牽拖此案乃「中國一帶一路遺毒」，一推二五六，諉過塞責到這個份上，徹底顛覆我們對「綠色執政、品質保證」的認知。怎不反省這是「新南向」的罪過？台灣人民身為「頭家」，行使主權者的權利，要求民進黨履行政府職能，竟變成為難基層！

如果受害者家屬還相信蘇貞昌夸言「有政府會做事」，那就得等著辦「白事」，後知後覺的蘇內閣在此案件上根本呈現無政府狀態，外交部、內政部、法務部、檢警調，第一時間皆是躺平狀態，連中國大陸都看不下去。國台辦發言人馬曉光表示，台灣同胞是中國公民，在海外的台胞遇到什麼困難，都可以及時聯繫中國駐外使領館尋求幫助。中國駐柬埔寨大使館也發出致在柬台灣同胞的一封信，闡述祖國永遠是你們的堅強後盾，將一如既往依法依規，向包括台胞在內的所有在柬中國公民提供及時高效的領事保護服務。

這的確是民進黨政府做不到的，難怪他們看來非常不爽、聽來特別刺耳，但人命關天，在事件接連曝光後，傳出被拐騙的豬仔可能被「殺豬大清倉」，擄人勒索不成就撕票。

中國大陸乃是東協加三最大經濟體，帶動成長發展的火車頭，具有舉經重的分量，柬埔寨不甩吳釗燮，但一定會給王毅面子，若不想讓民進黨感到中國大陸只是趁機落井下石，吃蔡政府豆腐，並且要讓台灣民眾有感，就得更積極作為、勇於任事，諸如主動要求柬埔寨警方及時救援、限期破案，才能真正爭取台灣同胞民心，不然受害者人身自由已被限制，恐怕也沒有通信器材，如何直接聯繫找到中國大使館？

衷心建議，中國大陸應該多發點力、多使點勁，拿出名符其實「祖國」的樣子來，柬埔寨事件不僅可以洗臉蔡政府，教訓「頑固台獨分子」，或許還可以成為「戰狼3」的劇情題材，一舉數得，何樂不為。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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