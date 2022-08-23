一座坐北朝南的完整四合宅院，矗立在地球的東方。由於內戰，兄弟打架分家。東廂開一個門，西廂也開一個門。前者，勤走「美國路線」；後者，學習「蘇聯路線」。前者，吃西餐；後者，吃中餐。「相安無事」，長達73年。近20年，第一代及第二代的子孫一再提議：重建、整修祖先留下來的這座珍貴的四合宅院。有贊成，有反對。前者，西廂的同胞多；後者，東廂的同胞多。

雙方會談多次，不論「九二共識」或「一國兩制」，都提到「一個中國」或「一中原則」。何所義？那就是這座完整的四合宅院。換句話說：東廂、西廂，都屬於這座四合宅院的一部分，缺一不可。你中有我，我中有你。都是一家人，都是同一棟四合宅院的人。兩廂同胞，都是中國人。

經過半世紀後，確實有很多兩岸的同胞，有志一同，想圓滿重建這座四合宅院，心切願高。但因觀念、思想不太一致，同時很多誤會、誤解，鬧得不可開交，吵得一塌糊塗。

其實，「一個中國」或「一中原則」，就是這座四合宅院的本體。尺寸沒變，寸土沒少。1949年如此，2022年也如此。只是現在的子孫，有意重歸舊好，你關你的東大門，我關我的西大門，大家共同走出進入南大門。家和萬事興，人多好辦事。再重振當年祖宗留下來的華夏雄風。在「一中原則」下，就是在這座四合宅院的載體下，究竟圓滿，回歸一家。就是追求和平統一，實現國家統一。這就是「九二共識」的真實義與玄妙義。

至於共議統一，重建、修補這座四合宅院，如何下手呢？西廂與東廂有不同的主張與想法。但「維持現狀」支持者比較多。換句話說：你吃你的西餐，我吃我的中餐。你忙你的事業，我忙我的事業。大家安居樂業，自由自在。過年過節，團圓聚會即可。西廂的同胞，提出「一國兩制」，即此涵義。就是在「一中原則」下，在這座四合宅院下，在一個國家下，兩種制度——資本主義制度和社會主義制度同時在兩地繼續實施。

走過這麼多年，西廂的同胞主動積極，並發出三次白皮書，認為事不宜遲，再拖下去愧對祖先，就是不孝。在「維持現狀」原則下，民主協商，平等對待，雙方坐下來談。。希望東廂能提出具體的「台灣方案」，共同締造一個「新新中國」的偉大方略。

有人問：「台灣方案」為何物？那就是代表東廂同胞的意見與主張。大道至簡。「台灣和統會」早在2008年4月19日連續兩天，在台北市國家英雄館召開全球華僑華人「法理統一高峰論壇」，提出「台七條」。內容包括：國號、國旗、國歌、國都、國權、國體、國憲，共七大單元都有初步結論，都有內容與理由，受到有心人士的高度肯定，希望將來能有代表東廂同胞，參與「民主協商」的行列。

有人問：「台七條」為何？我說：最重要、最困難者，為國權論。國家權力的合理、公平分配，只要這一關能通過，追求和平統一不是夢。重建四合宅院就可實現。一個富而強的「新新中國」，就可屹立在地球的東方。（作者為前立法委員、立法院秘書長）

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