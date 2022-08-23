日前中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一在鄭州舉行的2022年兩岸關係研討會上發表談話表示，歷史大勢浩蕩向前，祖國統一和民族復興已經進入不可逆轉的歷史進程。這不以美方一些頑固反華勢力的意志而轉移，不被台獨分裂勢力的痴心妄想所左右。不論台獨勢力與外部勢力如何勾連滋事，都改變不了台灣是中國一部分鐵的事實，阻擋不了祖國統一、民族復興的歷史大勢，只會加速對台獨分裂勢力的徹底清算和外部干涉勢力的徹底破產，14億多中國人民正以更加高昂的鬥志、更加強大的決心、更加堅定的步伐，推進祖國統一進程。此番談話引來外界關注。

其中，《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書誠然是具體展現持續大陸當局強化反獨促統，堅定推進祖國統一的信心、決心和力量。中共二十大勢將延續《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書的精神與內容。

這份白皮書清楚描繪出大陸堅信和平統一的歷史大勢，闡明大陸和平統一的政策主張，指明兩岸和平統一的未來。大陸當局堅信統一是歷史大勢，是任何力量都阻擋不了的。這是大陸追求國家統一的強大民意所決定的，也是中華文化所決定的，更是中華民族偉大復興的歷史進程所決定的歷史任務。

首先，大陸當局透過白皮書方式，向外展示及向內宣傳白皮書的重要性與迫切性，並將反獨與促統工作牢牢地綁在一起，台獨勢力有多大，促統的力量就有多強大。

其次，台灣所能掌控的空間越來越小，根本就沒有一中表述的空間，二十大後的對台政策完全是大陸當局單方主導，這次的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書可以說是民進黨這些年來倚美謀獨的最後結果。

再者，白皮書有對台政策的延續性和新意，指出中國共產黨時代對台任務，路徑就是兩制之台灣方案，並交代出統一後的情景，包括國際活動空間、台灣現狀、民族發展，此白皮書與《反分裂國家法》的內容相互輝映。

另外，當中國大陸將台灣問題列入三大歷史任務時，台灣就應當警覺；當「六中全會」審議的第三份《決議》改變了中國人民的前途命運開闢了實現中華民族偉大復興的正確道路；台灣就應明白台灣問題與中華民族偉大復興的關係。

因此，一份白皮書，期盼兩岸推動協商談判，除了時機以外，還要看台灣內部朝野各政治勢力的共識，眼前台灣朝野必須要有共識，一國兩制與九二共識是不同的，中共反對台獨不計代價沒有底線。蔡英文政府反對統一，利用反對一中來騙取選票，民進黨不斷給國民黨和民眾黨戴紅帽子，反中永遠都是民進黨爭取美國支持及操弄選舉的重要訴求，現在蔡政府反中的極致就是換來大陸出台《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書。

總之，從中共十八大以來，中國特色社會主義進入新時代。當外部勢力與台獨勢力結合，大陸立刻祭出《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書。白皮書更加全面、權威、清晰地總結大陸當局現今對台政策。因此，這份白皮書具有很強的現實感和歷史感，蔡政府千萬不可小覷。一切的源頭來自於外部勢力的干涉，激發出中國共產黨的危機感與警覺性，《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書開啟大陸統一階段工作，未來二十大後的兩岸關係將成為大陸單邊主導的情況，這正是蔡英文政府將兩岸關係越弄越糟的危害性。

因此，從《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書可以看出大陸堅定認為台灣與大陸是分不開的；台獨是和平統一的最大障礙；對於兩岸統一後合情合理安排的設計與規劃；中華民族偉大復興與統一台灣工作是分不開的；外力無法改變兩岸統一。故《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，等於深入貫徹及落實新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略，堅定不移推進大陸統一工作、可以預見，大陸當局對於台獨分裂和外部勢力干涉台灣的動作，將會不惜一切代價繼續打擊。將反獨與促統結合起來，使二十大後大陸對台政策進入另一個新的階段。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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