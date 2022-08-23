國家通訊傳播委員會（NCC）研擬推動《數位中介服務法》立法，引發侵害言論自由的風暴，公聽會才辦了3場，從在野黨到學界，再到網路業界，各界撻伐聲不斷，而且爭議細思極恐、愈演愈烈，讓行政院長蘇貞昌不得不趕緊踩下煞車。然而面臨彌天民怨，目前NCC仍只是暫緩公聽會的舉行，綠色執政嚴控新聞、箝制言論的這輛失速列車，何時可能重新啟動加速直衝，撞毀台灣最後也是最蓬勃多元的這片自由天地，只要民進黨繼續執政，就是難以放心的夢魘。

推中介法 陳耀祥蠻幹

兩年前NCC透過各種惡劣的政治操作，層層鋪墊、步步設計，硬關中天新聞台得逞，讓蔡政府一解心頭之恨，進而讓深入家戶的電視媒體「一統天下綠油油」；但眼看網路力量的無與倫比，總想著要將控制力也能深入於此，才能達到真正的全效，徹底表功。

NCC主委陳耀祥因為關中天而成為綠營紅人，因此食髓知味，再怎麼樣都要硬推《中介法》，於是搶在草案出爐前緊急更名，想淡化這就是去年曾推出、卻因爭議過大而撤回的《數位通訊傳播服務法》改版而來。新版更變本加厲，讓政府機關有權認定網路言論內容的不當與否，在法院做出裁定前，行政單位有權標註警語，將所有線上平台服務業者一網打盡，全數納管震懾；而未來加碼要成立的財團法人組織，更讓外界認為是政府特許、合法化豢養網軍打擊異己的詭異單位。

跟最後「關中天」的手法一樣，NCC也想藉著開說明會、公聽會來背書，更特意把說明會對象分成3大類，意欲各個擊破，不料卻在第3場公聽會踢到鐵板，直接受到嚴格控管的大型社群平台業者強烈反彈，3大數位協會也聯合表態質疑。

更加反諷的是，新聞熱潮也正好走到前新竹市長林智堅的「論文門」事件、網紅Bump因營救被騙至柬埔寨的國人而暴紅，並因此槓上外交部，如果按照《中介法》草案的規定，如今大家引為公憤的各種批判反應，立即會成為「非法」而遭到限縮下架，政府封嘴對上民意抒發，其中的感受差異何在，如此赤裸裸的對比馬上便引發共鳴。

而《中介法》所遭到的社會非議與反彈，為何會讓一向自信滿滿、睥睨自雄的民進黨也為之凜然而稍作收斂呢？這就必須回到這次影響的層面實在太大，民進黨要對付打壓的已不只是一個中天新聞台，而是可能要與整個網路世界為敵。而這個多元意見的世界裡顯然是不分藍綠，也充滿了無數的年輕族群，影響所及，連一向挺綠的網紅與平台也要遭殃，民進黨再怎麼無知也不敢繼續囂張，只能暫避風頭。

管控言論 民主開倒車

但今年底地方大選如果綠營成績不差，民進黨底氣一旦又足了，控管網路的立法必然會捲土重來，相對地，在2024年初的總統與國會大選中，民進黨也可能結合抗中保台的操作，全力一搏力推《中介法》來激化選情。說到底，只要民進黨繼續執政，立法控管網路就既是目的，也是手段。

當初中天新聞台遭到NCC的撤照關台，雖然社會為之不平的聲援不少，但畢竟並非切膚之痛，而《中介法》的立法亂象就像一面照妖鏡，照出了正義若是妥協一寸，邪惡就會張狂一尺，比溫水煮青蛙來得更快的是，「今天你選擇默不作聲，明天你無法出聲」，正是令人最痛心的寫照。

從論文門、棒球門，到採購疫苗保密30年、柬埔寨人球詐騙，再到《中介法》立法引發的激憤，不少人認為如今若干新聞事件與令人反感人物的出現，儼然是重現2018年九合一大選的歷史輪迴。表象上看似如此，但民進黨是善於選舉的戰鬥體，「換堅」與暫停《中介法》，就是其靈活務實的表現。網路世界的自覺不能只是禍到臨頭時的反應，而應該是在對民主本質的深刻反省，不想讓中天關台的憾事重演，就要睜大眼睛，嚴防《數位中介服務法》在新聞事件冷卻後被蔡政府偷渡。