殺死兩警攜槍逃亡17小時落網的林信吾，竟是外役監逃犯，不是警方一開始鎖定的陳姓通緝犯，險釀成王迎先命案翻版。查緝過程執政黨從總統蔡英文以降，個個廢話連篇，尤其立法院長游錫堃無視正義硬拗廢死主張，暴露綠營政客只算計選票的嘴臉。

弒警案發生時，蔡英文只在臉書冷冷貼文，要求最短時間逮捕嫌犯。當時全國媒體都公布警方提供的陳姓通緝犯口卡，結果陳男在家睡大覺，晚上見媒體報導嚇得主動到案說明，險成槍下冤魂，因內政部長徐國勇如黑幫老大下「格殺令」般，要求「大膽用槍」。

蔡英文執政後，警政成了權力交換籌碼，兩勇警枉死才叫行政院開記者會，強調要修法放寬警察使用槍械的規定，並檢討外役監制度。徐國勇還呼籲警察用槍不必害怕寫報告，聽在基層耳裡真是「練肖話」，因警界流傳「不開槍賠命，開槍賠錢」，民進黨可曾關切過基層員警權益？

更可議的是立法院長游錫堃，竟公開表示「我反對判死刑，但殺警一定要判死刑」，與民進黨廢死主張背道而馳，如果不是精神錯亂就是選票考量。因民進黨最近從論文門、球場門、柬埔寨豬仔案到疫苗採購黑箱案，人民厭惡民進黨的氛圍愈來愈強烈，撂判死刑重話無非想挽救選情。

政客心中只有選票，警察永遠只是棋子。游錫堃重話已出，民進黨台北市長參選人陳時中跟著轉彎「台灣還沒廢除死刑」，綠委郭國文、林楚茵也呼應「要相信司法」。然而從蔡總統就任後就開始執行廢死，目前38位未伏法的死刑犯中有3位殺警犯，這群政客對得起殉職的警察嗎？