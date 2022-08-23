大陸新版台灣問題白皮書重申「和平統一、一國兩制」既有方針，再次強調「兩岸社會制度與意識型態不同」、「尊重台灣社會制度和生活方式」等既有立場。但與舊版白皮書相較，不派官員、不駐軍等承諾已取消，引起統一後對台治理將更緊的關切與討論。

負面認知螺旋 不容忽視

兩岸關係和香港問題本質不同，但一國兩制在香港的落實，仍然是台灣民眾判斷大陸未來如何對待台灣的依據。過去25年來香港一國兩制的實踐並不算成功，才會有2019年的反送中危機，及後續大幅修改香港選舉制度《港版國安法》的制定。台灣也曾出現類似的太陽花學運，許多人做出大陸對台制度設計必定「更緊」的判斷。「更緊」或「更鬆」其實是假議題。任何制度只要與當地土壤結合，獲得人民擁護、信任、積極參與且績效良好，就是有效的制度。香港97移交後，政治架構並未大動，特首「行政主導」源於港英政治架構的傳承。問題在於港英當局於97前單方面開啟香港民主化進程，立法局開放民選，回歸後立法會產生了與行政機構分權抗衡的力量，造成行政主導體制的動搖，北京才出手糾正。

北京從一開始就拒絕承認普選的港英立法局，97前在深圳曾設立自己的臨時立法會，準備取而代之。但在當時的民意壓力以及《基本法》雙普選遠景的影響下，北京在97後不得不逐步放開立法會直選名額，久而久之，泛民就擁有衝刺過半席次的實力，產生後來戴耀廷等人設計、推動的「攬炒十步曲」，以癱瘓香港特首施政為目標，最終踩到了北京的政治底線。「香港民主化」變成顛覆政權、外部干預乃至顏色革命的代名詞，這才有了去年對香港選制的大洗牌。

由中共相關文件看來，北京眼中的台灣民主，似乎也傾向賦予和香港相似的定性。例如在中共「百年歷史決議」中，太陽花學運和香港占中都被賦予「外部勢力干預」的相似定性；再如北京一再警告台灣的公投、修憲是「給法理台獨開方便之門」。尤其隨著台灣藍綠版圖的消長、政治認同的改變，北京更趨認定台灣「民主＝化＝本土化＝台獨化」。

北京相信無論在台灣還是香港，民主化是美國和西方世界與中國意識型態較量的戰場。北京若站在中西方博弈的角度，決定對台政策及統一後如何對待台灣，將難以放下對台灣民主化後多黨輪替、選舉制度的警惕。反過來，這又會加劇台灣民眾對一國兩制以及大陸對和平統一承諾的疑慮，這也是為何一國兩制在台灣始終難有共鳴的原因。台灣獨派政黨的人為操作固然是一方面的原因，兩岸對民主看法的差異，所形成雙向的負面認知螺旋，更不容忽視。

兩岸互提論述 尋求共鳴

不過，台灣民主並非「外力介入」的結果，而是70餘年自由選舉的結晶，早在1964年無黨籍的高玉樹就曾擊敗國民黨提名候選人，當選台北市長，當時掌握絕對權力的蔣中正總統雖然不高興，但仍尊重選舉的結果，從此扎下「黨外運動」的根。台灣的民主是政府與人民博弈的結果，是兩岸中國土壤上開的花、結的果，台灣民主是中華民國憲政體制下的人民賦權。

台灣選舉始於1946年，台灣光復第二年就依據《中華民國憲法》舉行各鄉、鎮、市民代表普選，70餘年未曾中斷，省級以下民意機關、縣級以下地方首長與議會議員全部經由選舉產生，80年代解除戒嚴後更進一步，全面實施選舉制度。台灣民主與追求獨立無關，參政者主張台獨是個人的問題，民進黨有台獨黨綱，但為求勝選而以決議文替代台獨主張。台灣民主是中華文化創新的成果，是中華民族共同的成就。

大陸台灣問題學者黃嘉樹曾針對兩岸現狀提出「民主割據」的見解，點出了問題的癥結：大陸追求實現「和平統一」，理論上需要解答如何面對台灣民意授權的問題，若能在不否定台灣民主成果的基礎上，提出有意義的民主治理倡議，台灣社會對統一或一國兩制的疑懼當可消解大半。

台灣民主有許多問題，蔡英文政府有沒收民主的傾向，但不能否定其價值，也值得兩岸中國人珍惜。一國兩制難有共鳴，核心在於中共對台灣現有制度的安排不明，這需要兩岸學界拿出智慧提出論述。