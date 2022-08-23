民國47年（1958年）8月23日爆發砲戰，戰況最烈至10月5日之間，爾後解放軍宣布放棄封鎖，改為「單打雙不打（逢單日砲擊，雙日不砲擊）」，逐漸減少攻勢。至民國68年（1979年）1月1日，中共與美國建交，發表《告台灣同胞書》，炮擊停止。

民國76年（1987年）蔣經國先生開放大陸探親，兩岸交流開始。

民進黨上台後，台海關係即開始緊張，愈演愈烈，台海目前已是國際公認最危險的地區之一，海峽政治中線已不復存在，中共在台灣周邊的軍事活動日益頻繁。兩岸同文同種、血濃於水，互動如網、一衣帶水，實沒有必要劍拔弩張、兵戎相見。

「和則兩利、合則雙贏」！此時此刻，兩岸更需要一座橋，一座心靈契合的橋，一座跨越歧見的橋，一座走向和合的橋，一座腳踏實地、可以出發的橋。

我們就從昔日烽火之地開始，先建一座跨越金廈兩地的大橋，讓金廈人民便利往來，為兩岸和合建立連結，也向世界宣示，中華民族不僅愛好和平，也能創造和平！

期待金廈大橋早日開工，兩岸和平早日到來！

近日中華全球和平華人聯合會特別委託佛光大學民調中心針對金門居民做了民調，今天下午公布結果：

近8成民眾贊同金門做為兩岸的「非戰和平區」；逾8成民眾贊同，以後每年將8月23日定為「金門和平日」；逾6成民眾贊同建造「金廈大橋」；近5成民眾同意將金廈大橋命名為「媽祖大橋」。

以下是民調較詳細內容。

一、為促使兩岸和平友好，您是否贊同把金門作為兩岸的「非戰和平區」？

調查結果顯示，77.9%的民眾表示贊成將金門作為兩岸非戰和平區，（其中36.1%為非常贊成、41.7%為贊成），10.3%的民眾表示不贊成，（其中7.8%為不贊成、2.4%為非常不贊成），另有11.9%的民眾未表示意見（見圖1）。

圖1

二、您是否贊同，以後每年將8月23日定為「金門和平日」？

調查結果顯示，82.7%的民眾表示贊成將 8月23日定為「金門和平日」，（其中37.2%為非常贊成、45.6%為贊成），10.9%的民眾表示不贊成，（其中10.1%為不贊成、0.7%為非常不贊成），另有6.4%的民眾未表示意見（見圖2）。

圖2

三、為方便兩岸人民往來，您是否贊同建造「金廈大橋」？

調查結果顯示，61.9%的民眾表示贊成為方便兩岸人民往來建造「金廈大橋」，（其中33.6%為非常贊成、28.2%為贊成），32.2%的民眾表示不贊成，（其中21.0%為不贊成、11.1%為非常不贊成），另有6.0%的民眾未表示意見（見圖3）。

圖3

四、您是否同意將金廈大橋命名為「媽祖大橋」？

調查結果顯示，47.9%的民眾表示同意將金廈大橋命名為「媽祖大橋」，（其中14.0%為非常同意、33.8%為同意），41.8%的民眾表示不同意，（其中29.8%為不同意、12.1%為非常不同意），另有 10.3%的民眾未表示意見（見圖4）。

圖4

（作者為孫文學校總校長）

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