兩岸的和平與穩定，是對美中台三方都有利的共同認知？抑或只是內心逐漸不再相信的想像與口號？當論兵備戰成為唯一的政治正確，努力維繫和平遭到鄙夷抹紅，還需要護欄嗎？

自去年英國《經濟學人》以台灣為「地表最危之地」製作封面故事，「兩岸是否必有一戰」的演講邀約不斷。今年俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，已經挑動於台海形勢的類比下，美國眾院議長裴洛西的執意訪台，以及大陸隨即端出早在工具箱中的圍台軍演，似乎提示了「夢遊(Sleepwalk) 走入第一次世界大戰」可能在台海重演的真實性。

從大局來看，日前我寫下三個簡單的形勢分析：1、美國最在意的是自己認定的「卓異霸主」(exceptional predominance)，被歷史虛化和掏空。2、北京最在意的是其所認定的「一中原則」，被華府虛化和掏空。3、我們最在意的是原本認定的「自主國權」，被強權虛化和掏空。

面對被虛化和掏空，美國力圖壓制現列第2名的挑戰者，大陸掙扎維護全中國的代表性。而在美中強權相互採取措施，力抗被虛化掏空的大局之中，台灣則最有可能成為被強推上陣打擂台的代理人，而擂台就在自己家。

《華爾街日報》日前報導，美國政府委託智庫針對台海戰爭進行22場兵棋推演，場景全都是「開戰日 (D-Day) 想定」，在台海開戰前可能的預防外交、戰略預警、護欄維繫等避戰的可能努力，都沒機會演繹，參演者們直接開打。聞到了什麼嗎？

當美國對中國的思維只聚焦在「準備打」，而不在乎「爭取談」，將「必有一戰」視為不可轉圜的必然，其對台政策期待的重心就偏移了。如果台灣也將台海和平的護欄外包給美國，只想到配合，忘記了自主，忽略了兩岸和平不是口頭上說「得到支持不冒進」就可以搞定。

對台灣而言，兩岸和平的護欄包含兩手，一手是致力強化國防，以實力維繫和平，另一手是盡力降低威脅，以對話緩和對立，而其目的皆在於不使中共中央下達對台動武的決心。更好則是進一步降低與減少大陸對台採取的「脅迫」手段，在「和平未到根本絕望時期，決不放棄和平」為兩岸政治分歧的解決，為中華民國的生存與永續，爭取更有利的時間。

李顯龍總理日前在新加坡國慶講話，提到「我們地區長期享有和平，我們很難想像情況會有所不同。但是看看歐洲的情況是如何惡化的，多麼突然和迅速。」呼籲新加坡人民「最好面對現實，必須做好心理準備」。

李總理矢言：「將盡最大努力避免捲入大國競爭。」他沒有要將區域的和平與穩定外包給他國，而是努力建構自己國家利益的護欄。我們呢？（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）