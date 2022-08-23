不少台灣青年被騙到柬埔寨，被騙去騙別人，然後受苦受難，成了最新的社會新聞焦點。這件事情涉及到兩點：為什麼這麼多人容易受騙？為什麼蔡政府事前完全沒有察覺？

台灣是電話詐騙的原產地。以前幾乎每家都會接到電話詐騙，不是家人被綁架，就是健保卡被盜用、法院通知等等，台灣人還到大陸去進行詐騙，而且還培訓大陸的詐騙人才。接著，大陸人也開始組織自己的詐騙團隊，到處招兵買馬，把機房設在外國。由於他們害了許多老人家被騙走了一生心血的退休金，情況悲慘，大陸政府決定下重手，透過國際刑警組織在全球進行大逮捕，並且押回大陸受審判重刑。

2016年，在肯亞被逮捕的詐騙集團，其中有40多個台灣人準備被押到大陸。民進黨和時力立委怒氣沖沖，輪番質詢馬政府的法務部長羅瑩雪，這些立委兇神惡煞的模樣令人難忘。他們憤怒的是「台灣主權淪喪」，卻完全不關心為什麼台青會去做詐騙？台灣的基本道德倫理教育是不是出了問題？

蔡政府時代，台灣詐欺嫌犯分別從西班牙、東南亞各國被押解到大陸審判，然後又有100多名詐欺嫌犯分別從馬其頓和蒙特內哥羅押解回台灣。無論押去大陸或押回台灣，從事詐騙行業的台青不斷地增長，遠超過馬政府時代。然而這一回，民進黨和時力立委卻保持了絕對的沉默。

為何台灣年輕世代對於從事詐騙也沒有任何羞恥感？為何執政的民進黨對於年輕人的墮落也漠不關心？其實，只要觀察分析，民進黨本身就是最大的詐騙集團，今天網路傳播快又廣，不具名，還可設一大堆帳號，成為政治和社會詐騙最方便的工具。從楊蕙如和林秉樞的例子可清楚看出，民進黨包養的網軍如何無法無天。楊蕙如不僅抹黑攻擊外交官，民進黨總統初選時還讓賴清德求饒；林秉樞更是「天才」，指揮網軍根據需要攻擊特定人士，運用政商手腕撈取大批錢財，跋扈囂張之程度，令人瞠目結舌。

上行下效，台灣年輕世代在網路世界中，不斷地使用粗暴文字來羞辱不同意見者，散播仇恨言論，胡亂抹黑他人。民進黨主政的台灣社會已經墮落成無品無德，而血氣方剛的年輕人則扮演闇黑部隊衝鋒的角色，何其不幸！

了解以上背景，更容易理解台青柬埔寨受害的內涵。首先，他們被騙說做些簡單的工作就可以拿到高薪，真不知道去做詐騙嗎？民進黨政府此時正忙著把大把鈔票塞給美國的軍火商和公關公司，配合美國議員的快閃秀，再利用網軍把反對者，包括自己內部的異議者，打成「中共同路人」。

民進黨正忙著施展騙局，對台青前仆後繼投入詐騙行業，最後被黑吃黑的情況，自然視若無睹。因為，在民進黨的經驗法則中，只有詐騙得手和詐騙失手這兩種，至於其他一點都不重要。所以，綠媒正灌輸著「台青是柬埔寨中國人詐騙集團受害者」的話術，果然是騙不完。