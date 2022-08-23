今天一個人如果在自家廚房殺普通的魚，需要申請許可嗎？不需要。但，如果是要幫人開膛剖腹呢？就需要了；必須有醫師執照、甚至專科醫師證照，不是隨便可以下手的。尤其是，如果鬧出人命來了！大家不僅問有沒有執照，還會問：符合開刀的適應症嗎？手術方式正確嗎？…

防疫指揮官做很多事，本來是可以直接下令。3+11為什麼會糾結有沒有會議紀錄？就是因為，事關重大，而且鬧出人命來了。

台灣得以偏安2020，是得力於2020年3月在各界呼籲之下，全面鎖國、把病毒擋在國門外，指揮官也因此當上了神，拉風到不行。偏偏，他搞不清楚這門該怎麼鎖才叫真正鎖上，就妄自去開、開、開，開到門根本已經只是虛掩了，他卻不知道。

3+11的錯誤，就在於3天已經是一個嚴重違反科學、不合邏輯，使檢疫形同虛設的天數。清零政策仰賴入境檢疫、搭配檢驗，來阻擋病毒穿越國門進入社區。根據國際流行病學分析，當時新冠病毒的潛伏期中位值在暴露後5到6天，超過一半的病人在第6天以後發病，而在兩天內發病者不到5%；即使是現在的變種，潛伏期中位值3天左右，也會漏掉一半。

更糟的是，在3天期滿前搭配檢驗，幾乎沒有幫助。國際研究顯示，當時的病毒株暴露後第1至3天的PCR檢測，假陰性高達近百分之百，到第4天仍有約2/3，到第5天才降到約4成。因此，返國第3天的檢測，就算加計飛行時數，仍可能漏掉6、7成以上的病例。這也就不必驚訝何以會有機組員在台灣檢測陰性放飛，卻到其他國家被測出陽性，正是違反科學的檢疫設計必然會發生的結果。

感染者在進入發病高峰、傳染力正強、卻還驗不出來之際，被放出去，於是形成破口。當時公布的基因定序也證實，萬華、宜蘭、蘆洲獅子會與華航諾富特，是同樣的感染來源。

而指揮官之前曾濫權對地方政府的無症狀篩檢開刀、公開政風、網軍圍毆，寒蟬效應使醫界不敢檢驗沒有旅遊史的人，病毒在社區悶燒卻無從發現，一發不可收拾。

3+11涉及廣大民眾的生命安全，鬧出人命來了，而且是非常多條人命！2021年5～9月超額死亡2679人，台灣2021年平均餘命退步了！害死人的事實，藏不住。

不僅死傷慘重，還涉及人民財產安全—許多人失業、許多商家倒閉、還有人自殺了!結果，主事者，你不是專業科班出身，到底有沒有徵詢專業？怎麼會做出一個違反科學的3+11決策，根本擋不下病毒！檢疫日期哪裡是你可以一路遞減到要多低、就多低的？真的恐龍到頂了！

因為災情太慘重、而3+11太草包、太誇張，所以大家才問：那你有沒有會議紀錄？這是在幫陳時中找解套，如果有，那麼，是專家失職了。如果有，還做出這種決議，那表示，全台灣水準就是這麼爛，也就不需要苛責決策者了。但，大家也知道，台灣沒有爛到這種地步。高手在民間，只要有開會，是不會出這種事的！有會議的話，一場大難可以避免。這是為什麼大家要追究，到底有沒有會議紀錄？

問題就是，一個赤腳仙在那邊濫權，什麼都不懂，偏偏又喜歡暴虎馮河，什麼事都要滾動式管理，滾過來、滾過去，像一隻無腦水螅，對於錯誤有一種病態式的成癮，一定要錯了再改，好像很好玩？問題是，公權力是給你拿來玩命的嗎？ 人死了，還能復生嗎？商家倒了、吹熄燈號了，說復業就能復業嗎？

指揮官視專業如無物，性好耍暖，好像跟每個人都很好商量，還以暖男自豪，然而，瞎子不怕撞，亂作主張、無限度放寬，釀成災害。

出了事怎麼辦呢？先是說謊、推給底下倒楣鬼，說有會議、是副指揮官去開的，被揭穿了，才說他會負責。現在又說是送監察院了。後者，或許不是指到了監察院會變成有會議紀錄，他的意思可能是，這件事監察院會替他解決吧！果然，監察院說話了：沒會議紀錄，不重要。

到底是監察院也犯了同樣毛病，明明外行，卻不找專家徵詢，或根本故意裝蒜，避重就輕，當執政黨的遮羞布呢？

這種監察院，就像是盲腸，不僅沒有功能，還會發炎、要命，還是早早割了好。找誰割呢？就找陳時中吧！他最暖了，哪有什麼事不能替你做的？就看你敢不敢了。（作者為健康永續教育基金會董事長）