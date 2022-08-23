兩名年輕警察執勤中遭惡徒殺害，舉國震驚，嚴懲凶徒之聲四起。立法院長游錫堃震怒之餘，馬上主張嫌犯要判死刑，而主管治安重責的內政部長徐國勇除了呼應游院長之聲，還呼籲警察緝凶若遇反抗，要「大膽使用槍械，絕不客氣！」

深入檢討這兩名警察遇襲殉職，社會沒有給予警察合理合法的執勤環境及空間，反而還經常放任民意代表以各種藉口拖警察執勤後腿，才是這兩名警察面對歹徒時，無法發揮執勤實力而遇害的最根本原因。

別的不說，就拿民進黨的立法院長游錫堃講的「要判死刑」，根本是一句沒經過腦袋的笑話。游可能忘了，「廢除死刑」是民進黨長期以來的人權主張。他或許也不清楚，民進黨主政下的政府，這幾年來到底執行了幾個舉國人民都認為應該處死的死刑犯？答案是屈指可數。

依照現行法律，被最高法院判處死刑定讞的死刑犯，是「應該」而且依法必須執行死刑的人犯，最多也只能活個1周到半個月。但實際上，在民進黨「廢除死刑」的主張下，目前台灣看守所死囚室裡的死刑犯就有38人。

這些沒有被槍決的死刑犯過著「實際不死」的囚牢生活，等著有一天政府政策變更，活著走出死囚室。那麼，這個殘殺兩名警察，當前人人都說應該判死刑的惡徒，未來即使被三審法院判處死刑確定，他們也可能會在民進黨「廢除死刑」的人權主張下，在囚室裡過著政府養活的生活，不死。

再講到內政部長徐國勇講的「大膽用槍」，也是笑話一則。因為，當前的警察「用槍」問題重重，更不必講到什麼「大膽」。一位胸腔科醫師在臉書PO文，諷刺說「開槍上法院，不開槍去醫院！」這句話，真的是一針見血之見。

長年來，我們的警察在執勤中，掏出手槍來壓制場面，幾乎都會被民意代表指責是亂用警察暴力。即使警察在聚眾鬥毆場所，或追緝嫌疑人的過程中開槍示警，也會被指責濫用槍械。這樣的社會環境，對警察執勤的安全本就極為不利。

提到用槍，30幾年前，台灣的基層交警及巡邏警察，用的是輪式手槍。後來因為「十大槍擊要犯」橫行，警界高喊警察的輪式手槍比不上歹徒的半自動手槍或衝鋒槍，因而全面把警察用槍換成今天的半自動手槍。

當年在更換槍枝時，我曾經和當時的警政署長到台北市警察局中山分局，實地和一名持用新發放半自動手槍的刑警，交換他與歹徒對抗的經驗。這名刑警說，他在逮捕一名嫌犯時，嫌犯抗拒並且要搶他的手槍。他一手與嫌犯對打，另一手拔出手槍要「用槍」，但是用不了。

這名刑警說，以前配用左輪手槍時，他一手拔出手槍之後，只要連扣板機兩下，就可以擊發，但新換發的半自動手槍，除了持用手槍的手，還要用另一隻手拉槍機或開保險，這在遇到歹徒突擊，或者正與歹徒格鬥時，根本無能用槍反擊。

兩名警察遇襲殉職的實情，不論是因為「不敢大膽用槍」，或者「來不及用槍」，都有待政府及社會從法制及後勤給予實際的支持，否則，講什麼死刑、大膽用槍，都是空談。（作者為資深媒體人）