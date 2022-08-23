台海緊張局勢近期持續升溫，中國軍機與美國航艦不斷在台灣附近海域較勁。兩岸會不會開戰，這是大哉問，但是台灣海峽因著獨台勢力的崛起與中美霸權的角力，形勢緊張卻是無庸置疑的。

台灣到底打不打得贏中共，這是送分題，只有白痴笨蛋才會自欺欺人。所以現在最重要的問題是，兩岸如果開打，美日會不會出兵幫助台灣呢？根據媒體民調，台灣民眾仍然有超過5成的人相信美國會出兵保護台灣。這到底是一廂情願的無知，還是兩情相悅的盟約？回答這個問題之前，讓我們來看看最近幾則重要的國際新聞。

一是蘇俄入侵烏克蘭，在以美國為首的西方民主聯盟同聲譴責之下，烏克蘭至今仍然孤軍奮戰，死傷人數不斷攀升，有數百萬難民已經流離失所。而美國除了提供軍援與武器，其他所有的喊話與承諾與都只限於紙上談兵。

二是美國突然從敘利亞退兵，讓這幾年與美軍並肩作戰的庫德族反抗軍，一夕之間，頓成孤軍。土耳其迅速發動大規模陸空攻擊，造成庫德族的重大傷亡。美國對盟友不顧道義的歷史斑斑可考，從越南、伊朗、伊拉克，到阿富汗，一味親美的下場，到最後都是被美國背叛，人民生靈塗炭。

三是日本公開宣示，要全面提升與中國的關係。之前日本迫於川普的壓力對中國採取強硬路線，但因為與韓國之間的矛盾，不得不改弦易轍，全面加強提升與中國的經貿關係。為此，已故的前首相安倍晉三還取消了到靖國神社的參拜。

所以，只要稍微有頭腦的人都知道，美國與日本的外交政策，都是絕對的利己主義，他們在乎的只有自己的國家利益。如果我們從歷史借鏡，我們可以非常確定兩件事。第一，美國與日本從來都是最現實的國家，他們只會利用你，絕對不會真正幫助你。第二，任何的國際關係，都是靠拳頭講實力，所以不需要做無謂的幻想與自我催眠。

美國政府為了自身的利益，採取了非常強硬的「反中」路線，無非是為了激起「大白人種族主義」的國家民粹意識，冀望在防疫無能，執政不力的情況下，能夠繼續連任。

這與蔡英文採取的手段非常類似，但是其中最大不同的是，美國雖然是一個粗魯的痞子，但卻不是一個無腦的傻子。而蔡英文看似機關算盡，游刃有餘，卻是一個十足的驕縱無知的機會主義者。

這其中最大的盲點是，蔡英文對美日的卑躬屈膝，已經到了噁心程度，而其對中國大陸的仇視，也已經到了完全不理性的地步。最後的結果，無庸置疑，台灣一定是自取其辱，尊嚴掃地，被美日出賣，置2300萬人民於險地。

所以兩岸開戰，美日會不會出兵？日本人明哲保身，肯定不會，所以無須期待。至於美國，意不在戰，只在挑釁，目的是為了引發中美區域衝突，讓台灣身先士卒，拖垮中國的經濟與政局，所以當然也不會出兵。你真的相信優越的美國白人大兵，會為了台灣而曝屍千里之外的陌生海域？

美國為解決國內的經濟問題，已經恢復中美貿易談判。而拜登政府礙於國際情勢，為了防止中俄進一步結盟，也勢必會對中國釋出善意，進行和平的政治對談與經貿談判。但是無論如何，美國絕不會出兵為台灣而戰，最後被犧牲掉的一定是台灣人民的尊嚴與生命。

而那些天天高喊主權的「辣台妹」支持者，到底有沒有具備一些判斷利害關係與分析國際局勢的能力，還是真的天真地以為只要靠著義和團的勇氣，動人的文青體，以及單純美麗的念力，就能夠保護台灣，維護國家主權？

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）