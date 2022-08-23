中國大陸黨政軍要員近日應該正在喝茅台酒歡慶，他們成功動員了解放軍圍島模擬攻台演習，還推出經濟上的懲罰性措施，對台灣構成可觀壓力。自此而後，台灣海峽中線長期以來「隔海分治、事實管轄」的默契消失了，台海逐漸被「內海化」；兩岸彼此互不否定的權宜性妥協隨而揚棄了。共軍越過台海中線之後，未來在中線以東的台灣領海線內演習勢必「常態化」。兩岸和平穩定的狀態將一去不復返。

演習一結束，中共國台辦就發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，著重強調不排除使用武力。他們「感謝裴洛西同志」惠賜良機，讓共軍可以大搖大擺地對台灣進行侵門踏戶式軍演，喜見台灣軍方毫無阻卻對策，民眾也漠然無助。但令台灣喪氣的是，美國航母與軍艦未積極介入平息紛爭，反而在護衛裴洛西訪台後駛離現場，而拜登政府除了譴責中國「反應過度」之外，全無強而有力的壓制性對策。中方評估，演習的規模和力度遠超出美軍所能震懾，台海現狀進一步向中方傾斜，距離兵戎相見只有一步之遙。

北京的氣焰更加囂張了，官方喉舌揚起加速統一進程的呼聲，揚言「中國可以為了台灣問題而將其他一切置之度外」，甚至出現「勝利在望」的亢奮情緒。他們深信，「解放軍通過這些行動證明，只要它願意，就可以協調行動，實施全面封鎖」。在他們看來，「北京首次以實力表明，它不僅有意願，而且有能力維護其核心利益」。無法否認的是，經過這次演習，大陸已重新定義台海「現狀」，海峽中線徹底失去戰略緩衝作用，共軍的飛彈可隨意穿越台灣上空，戰機與軍艦直抵東岸水域，已經完成對台灣的實質性包圍。

民進黨政府對於遭受戰略擠壓束手無策，只是更把台灣命運託付美國的防衛。然而，台灣越是將「親美抗中」走到底，對中共而言就是更加不可承受之重，必然對其所謂「倚美謀獨」及「以台制華」展開反制行動，而使台灣走上兵凶戰危的不歸路。美中兩國戰略互撞的危機將難以管控，台灣夾在中間，若有戰禍首當其衝。中國強勢崛起，對外擴張意志日益強烈，美國決心遏制，試圖以貿易戰、科技戰、外交戰及軍力施壓制衡中國的發展。中美關係已經質變，兩國對峙的政情與民情日趨尖銳，關係緩和空間大為減縮，台灣所面臨的戰爭風險快速升高。

習近平即將突破中共領導人任期兩屆的慣例，邁向權力顛峰，第三個任期可以幹到2027年，台灣前國安會秘書長蘇起研判，今後5年正是他圖謀攻台的危險時刻，因為蔡英文總統執政下兩岸關係顛簸，當局又和美國親密互動，都讓中共很不是滋味，所以蘇起教授認為：「習近平不會再等，他會想辦法在第三任期間把台灣收回，而時間點絕對不會拖過2027年」。這個研判切合習近平的主觀願望，也相當符合事態的客觀發展。

民進黨政府已經沒有能力因應中國崛起後的美中關係新情勢，所言所行只會加重中共解決台灣問題的緊迫感，並且加大其以武促統的施壓力度。北京有學者指出，民進黨執政有利於中方加速完成統一，主要原因是「妄圖獨立的民進黨會不斷加碼挑釁，甚至誤判踏上紅線，從而給大陸採取行動創造道義空間」。這是因為「從道理上講，統一雖然是中國的内部事務，大陸隨時可以根據需要採取行動，但從國際現實來講，任何事都需要出師有名，要盡量站到道德高地上」。比如，大陸以軍演報復裴洛西台灣行，歐美國家雖然譴責中國反應「過激」，卻很少認這個反應本身是不可接受的。

他們樂於在民進黨執政下遂行統一，不僅是認為過程會比較順當，不必像國民黨執政之下，必須力求平和、平順地推進統一，而且得償所願之後，在反抗的對制上也會相對裕如，因為「當各種條件具備，民進黨不得不妥協接受統一時，更能被台灣社會所接受，這有利於統一後的治理」。基於這些考量，中共過去認為民進黨執政會阻滯其完成統一大業，現在已經轉念了，而且越來越有信心在民進黨提供的協力下完成統一。

一位大陸學者指出，由於民進黨執政的諸多作為，「從大的宏觀歷史環境看，兩岸統一已到了臨門一腳」。既然這樣評估，台海戰爭顯然已經被其綁在火線上，以武逼統的「非戰爭軍事行動」箭在弦上，只是或遲或早射出的問題而已。中共不願放棄武統，並且正在琢磨以武逼統的門道，致使兩岸和平面臨不穩定風險，當然要對台海危機負起主要責任。另一方面，台灣對於和平的維護不無努力空間，馬英九執政八年期間，實踐了「親美」與「和中」兩全的理想，關鍵在於促使兩岸在一中各表的九二共識之下存異求同，既有一個中國原則為護欄，又有各自表述的空間。

蔡英文政府堅拒九二共識，致使兩岸失去官方交流協商的政治基礎，互信蕩然無存，民進黨政府更自甘淪為美國制華工具的戰略前沿角色，全面倒向美國，使得兩岸關係徹底撕裂，也增強中共解決台灣問題的緊迫感。台灣的安全護欄被蔡政府拆了，維持和平的基石塌落了，焉能不承擔一定的責任？（作者為資深媒體人）

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