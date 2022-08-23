台南雙警謀殺案，這個驚動到上自總統，下迄升斗小民皆關注的案子，終於宣告破案，總算可以告慰冤死的兩位警察了。但是，在整個案件發展的過程中，卻出現了一個極為荒腔走板的現象，這在所謂的「民主」國家中，簡直可以說是完全不可思議的。

也不知是哪一個公務機關或者是民間媒體，在案發之後，便率先發出了由「民眾提供」的凶嫌照片，連名帶姓，煞有介事地呼籲全民警戒，一時之間，全網轟傳，照片被轉貼上萬次，各媒體不斷報導此人相關訊息，數不清的政治人物、名嘴、網紅、鄉民，開始高談闊論，從他的面相、眼眉到細瑣作為，都品頭論足起來，眾口交謫，甚至連老師、朋友都出面指陳他過往有多少的劣跡，內政部長徐國勇更是下達了類似「格殺勿論」的命令，真可以說得上是「國人皆曰可殺」的了。

可是，不到一個夜晚的時間，這位比過街老鼠還要「慘」、還要「衰」的「凶嫌」，竟自動出面投案，大喊冤枉，劇情急轉直下，居然「人不是他殺的」，而且，也就在隔日清晨，真正的嫌犯終於落網。剎時之間，網路上許許多多轉貼、批評的文章，迅即刪文，在各網路媒體中，「陳偉捷」這個名字竟也如人間蒸發一般，幾乎被一筆抹去。沒有人公開道歉、沒有人認錯，似乎也沒有多少人真的當怎麼一回事。

陳偉捷自云當天是因感冒臥床，猶在睡夢之中，而一覺醒來，才發覺自己已成了全民海捕、罪大惡極的殺警凶手，這對他來說，是何等可怕的經歷？還好他是在家中酣睡，如果真不幸偶然外出，道逢警員盤查，豈不就真的會成為槍下亡魂？一夢驚魂，其所受到的身心摧折的傷害，又該如何尋求補償？

網路「輿論」，向來就是如此聳動而可怕的，「網軍」的危害，正在此令人畏怖的盲目力量上。尤其是當此一「輿論」的造作者，是來自具有公權力的機構的時候，其影響力之大、之可怕，是真的很難想像的。民進黨政府力推「數位中介服務法」，將裁斷權完全下放到各公務部門，試問，如果公務部門本身就判斷錯誤的時候，民眾又有什麼申訴的管道？

孟子說：「國人皆曰可殺，然後察之；見可殺焉，然後殺之。」所謂「見可殺焉」，就是有真憑實據，經由法院審理之後，罪無可逭，才能加以明正典刑。跳過「察之」這一關，則擅長於造作謠言者帶其風向，受害者縱使日後能證明其清白，恐怕也無補於事了。

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