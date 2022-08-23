民進黨奪權成功後，第一件事就是利用立法院多數優勢，成立三個黑機關；其主要任務就是：1、成立「不當黨產會」，負責剝奪國民黨所有黨產，讓其淨身出戶；2、成立「促轉會」，負責把蔣家人塑造成無惡不作的228殺人犯，讓國民黨永遠背負無法擺脫的原罪；3、改造「NCC」成為過去警總、新聞局的總和，負責消滅所有反民進黨的媒體及聲音，讓台灣成為一言堂。

如今他們幾乎全部做到了！接下來就是務必除惡務盡、斬草除根，清算國民黨的「附隨組織」如：婦聯會、救國團等，同時不斷壯大自己的「附隨組織」，將所有親綠的黨派、民團、環團、學運、社運、NGO、反核團體、廢死聯盟、1450網軍……等，全部納入以民進黨為領導核心的巨大綠色蜘蛛網。該網一張，就足以捕捉並壓制所有的反對聲音。

民進黨正朝著一黨獨大，以黨領國、以黨領軍，所有小黨都必須服膺民進黨的領導的獨裁政權前進，與中國共產黨幾乎快能並駕齊驅了。而走向獨裁的最後一哩路，就是要想盡辦法，盡快豐富他們的黨庫！

除了藉由各種前瞻計畫、軍事採購、防疫國家隊、疫苗採購、生技上市公司……等名目來豐富黨庫之外，還有最肥沃的兩大資產：國家土地與百年歷史的水利會。

連民進黨大老蘇煥智都看不下去，批評掌權者把黑手伸進百年水利會，把私有企業變成「國營」企業，不但掌握了其董事會，讓數千個職務成為民進黨酬庸自己人的肥缺，並收買數萬會員成為他們可以控制的鐵票倉。700億現金、數兆資產，全部成為民進黨黨產。 這種一舉數得的美事，民進黨自然做得吃相難看至極，簡直是連老臉皮都不要了！

民進黨有了權、有了錢、控制了媒體、壓制了反對聲音，面對虛弱不堪的國民黨，幾近一黨專政的民進黨，與共產黨一黨領導，幾乎可以並駕齊驅。不同的是，共產黨管理14億人口，培養人才、建設國家；而民進黨只控制2300萬人，任用庸才蠢材，集體從國家撈走資產，豐富每個政客的私人資產；未來遇到戰爭，拍拍屁股走人，只留下一個乾癟的空殼，讓人民自己去承擔後果！

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