8月24日是中韓建交30週年紀念日。記得我在中華民國駐釜山領事館擔任副領事時台韓斷交，僑校師生與僑胞聚在領事館前面舉行降旗典禮，我們不約而同地哭泣，認為南韓「背恩忘德」。自1992年中韓結束敵對後，卻首次面臨建交以來的「產痛」。

3月9日南韓總統改選，自民主進步派換成傳統保守派政府，一切「重新來」。其中，在外交政策上最為明顯，新任總統尹錫悅不認同文在寅政府的親中親北政策，改走親美親日路線。主張「美韓日3國軍事同盟」，才能保證南韓的安全與經濟。

8月22日，南韓《東亞日報》社論「建交30週年，韓中面臨安保、經濟的轉捩點」文中特別強調「相互尊重與恢復信賴是當面課題」。問題是，自尹錫悅上任後，不僅一再強調美韓關係之重要性，並且恢復年度美韓軍事演習，尤其，停頓已久的星州薩德基地也正式要擴建。因此，受到大陸的「不信任」。

尤其，尹錫悅當選後，即刻安排重量級人士組成「韓美政策協議團」和「韓日政策協議團」，前往華盛頓與東京，分別告知美日，新政府將會重視並加強與美日關係。不幸，故意漏掉中國。這算尊重中國嗎？不無疑問。

自舉行首度「拜尹會」後，尹錫悅就抱住拜登的大腿。並且認為文在寅前總統的「靠中解決北核」失敗，不能僅靠中國大陸「施壓」北韓放棄核武，只有加強南韓自己的國防力和美國的「核傘」保護，才能遏阻北韓的「蠢蠢欲動」。

其實，尹錫悅的這種「想法」不一定完全對。因為，中韓建交時雙邊貿易只有64億美元，去年已有3015億美元，成長50倍。正如國務委員兼外交部長王毅所說「中韓是無法拆開的鄰居」般，中韓關係是唇亡齒寒。如今，事實證明南韓是中國3大貿易國，中國則是南韓最大貿易國。

南韓也承認，自2003年起，中國對南韓的採購超越美國。不僅如此，南韓面臨外匯危機和全球金融危機時，中國成為能讓南韓跳過波濤的原動力。《東亞日報》同時發表的民調顯示，南韓20、30歲年輕人不喜歡中國的程度，甚至，超過北韓和日本，令人「不可思議」。分析認為是中國的「高壓姿態」等影響所致。

特別是，近日舉行的中韓外長會談中，南韓外交部長朴振要求王毅，希望中方對北韓「加足馬力」勸說。似暗中批評，中國只會表面演出講好話，一貫希望南北韓透過對話及外交方式解決廢核問題，並無具體的作為。

自「王朴會」首次交手後，雙方形成「各說各話」，各走各的路，問題是，沒有解決三星等公司在陸半導體生產線，中國再來個「貿易報復」，吃苦頭的還是廠商。尹錫悅對王毅提出的5個「應當」要求，尚無承諾之意。

中國絕不會放棄北韓籌碼。對大陸來說，北韓是一副自然地理屏風，也是最前線。來自駐韓美軍的威脅，例如，包括薩德在內，如果尹錫悅答應文在寅曾拒絕美國設置中程飛彈基地案重演。恐怕中韓關係就會向後倒退。

無可諱言，尹錫悅上台後徹底親美，中國無法回到文在寅般「自投落網」式的親熱。看來，中韓關係面臨洗牌，調整各自的步驟。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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