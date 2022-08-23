30年前的今天（1992年），韓國在未告知下與我國無預警斷交，責令我外交公使人員24小時內離境，並在48小時後，逕自將原屬民國的大使館等資產和土地移交中華人民共和國作為中共駐韓國大使館，還要求旅韓僑團、僑校停止懸掛中華民國國旗等，這可能是有史以來與我國斷交的國家中態度最惡劣的。

2010年12月，被視為是「壓垮台灣面板業跨世紀投資最後一根稻草」的反托拉斯案，重罰我國LCD面板五虎，包含「友達光電」、「奇美電子」、「中華映管」與「翰宇彩晶」共達新台幣173億元；然而做為全球LCD市佔率最高的「三星電子」因率先出面做「污點證人」向歐盟通報壟斷事實而免罰（壟斷法規定，第一個認罪的廠商免責）。「奇美電子」最大股東郭台銘因而痛批「三星電子」為「抓耙仔」，經濟部長施顏祥更大罵三星電子不守商道。經此一役，過去的「面板五虎」成如今的「面板雙雄」。而日本政府自知僅靠自身已經無法與韓國政府及財團對抗，也才開始向較友善的台灣輸出技術，希望聯合台灣一齊對抗韓國。

1997年的釜山東亞運，當時男籃金牌戰第四節剩下約10秒而我國領先2分，眼看就要摘金，此時韓方請求暫停以佈署最後一擊，但其舉動背後卻是他們想「偷秒數」，將記分板上的時間調到將近1分鐘，幸好被識破才沒讓韓方的詭計得逞，順利奪金。

2010年亞運跆拳國手楊淑君的「黑襪事件」，在開打近2分鐘後楊淑君取得9比0的領先，此時韓國審判委員洪性天卻宣布暫停，要求楊淑君下場受檢，最後認定楊淑君穿戴的電子襪「違規」，判定0比12吞敗，使得台灣民眾反韓情緒高漲。時任衛生署長的楊志良亦氣憤地在媒體鏡頭前說：「很想拿刀砍人！」

然而，民國政府對待韓國卻是相當地道的。我國曾在民國8年（1919年）大力扶持「大韓民國臨時政府」在上海成立，民國27年（1938年）韓國人在我國的支持下成立武裝義勇軍，後來改組為「韓國光復軍」，我國提供大韓民國四億銀元（大洋）的經費，做為他們募兵、武器、糧食後勤、政府官員開銷……等，換算現值已是天文數字，此文件的真跡正本都還在國民黨黨史館內。此時的「大韓臨時政府」主席金九與先總統蔣公友誼深厚，蔣公還認其子「金信」為義子；民國50年（1961年），朴正熙經政變成為南韓總統，派遣金信為駐華大使，蔣公的義子來到台灣，使我國與韓國關係在1950/60年代達到前所未有的黃金時期。

民國49年（1960年），日韓就「外交關係正常化」談判時，蔣公亦曾扮演居中調停的角色。起初「日韓會談」是談不攏的，但美國請求蔣公代表去日本訪問促成此事。民國54年（1965年）日本首相佐藤榮作來台訪問後簽訂「日韓關係合約」，取得日本補償的6億美金用於韓國的經濟建設。「日韓關係合約」絕對是韓國經濟發展的主要關鍵之一。民國54年（1965年）南韓的經濟始超越北韓，也才開始逐漸擺脫北韓的文攻武嚇。

我國在協助韓國獨立建國運動的功勞極其顯著，然而好景不長，民國59年（1970年），此時正是「冷戰」局勢詭譎之時，我國外交關係開始走下坡。民國62年（1973年）韓國總統朴正熙宣布對共產集團內所有國家開放門戶，此背離了我國「反共抗俄」之國策，兩國關係開始惡化。

民國67年（1978年）中美斷交，我國退出聯合國，民國81年（1992年），盧泰愚取代全斗煥出任韓國總統。這位帶有軍方色彩的新任總統，將與中共建立邦交視為一項政治資本。1992年斷交前夕，李登輝總統派了特使團到韓國，由前外交部長蔣彥士領軍，希望能挽回與韓國的關係。他回憶道，韓國外長的答覆他：「我們要加強與中共的關係，但不會放棄和民國的關係」。但事實卻與對方所言大相徑庭。與韓斷交的過程，我國民眾被欺騙、遺棄的感覺特別深刻，可以想見當時我國前所未有的憤怒。致使當時的外交部長錢復形容與韓國斷交的心情為「痛徹心扉，永難忘懷」。（作者為中國文化大學商學院助理教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※