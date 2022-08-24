這個故事裡面的人是這樣的。

雷美琳，是雷震的女兒，其母是向筠，雷震的第二個太太。大太太是宋英，好像是歷史學家唐德剛的親戚。

有兩個太太的王伯伯是王雲五。湯伯伯是湯恩伯。

湯是雷震的密友，雷震後幫助湯恩伯守上海與廈門。

民國36年，雷震在南京作國大祕書長，把二夫人及兩女兒放在無錫湯恩伯家裡住。錢大姊本是湯恩伯在無錫的女祕書，叫錢婉華，甚美。其父是一個蠶絲商人，在抗戰期間與汪精衛政權有關係，被視為有問題，有說是說湯恩伯幫了一點忙。

無錫雷美琳住的湯宅，原是汪政府的要員謬斌的。謬後被處決。

到台後湯與錢小姐結褵。民國39年6月湯義父陳儀被殺，湯心情極壞，本來想去日本，在機場被攔下。後來就有《入出境管理辦法》的出現。

湯有胃病宿疾，民國43年6月蔣介石在日本友人的說情下，才准許湯赴日就醫，旋去世。錢夫人去基隆迎靈，雷震撫棺痛哭。

我去大陸，去了上海多倫路的湯公館，陳儀在民國36年5月，辭去台灣長官公署職，就在這裡住了一年多。

38年初，雷美琳姐妹，母親後到，從無錫撤到上海，可能也是住在這棟房子裡。

我還去了浙江武義湯恩伯的家，那裡闢成了一個紀念館。在武義縣博物館，也有一張湯的照片，說是「抗日名將」。

（照片：作者郭冠英提供）

（照片：作者郭冠英提供）

也就是，湯的家鄉人，仍然還是肯定這個老鄉，與大陸主流對湯的看法不同，湯是最後堅持在江浙與解放軍對抗的，也因此造成了他義父陳儀之死，故湯一貫被視為最壞的人。

我還到了浙江舟山的定海，這裡也是39年湯部的石覺所抗守的地方，有10萬部隊，8萬都撤去了台灣。

湯最好的朋友是雷震，雷震一直協助他守上海，只是38年5月11號，為了湯抓了400個學生，迄今已有兩周之久，遲遲不結案，外間來保者亦不理。雷主張該釋放，湯再三認為不可，雷深為不滿。說湯「惟事既己錯誤，而又不願意糾正，則軍人作風，我殊不贊成，實難與之合作也。」

13日湯恩伯來電多次道歉，雷震才再出席湯的會議。

27日終於還是棄守上海。

雷震最好的朋友是王新衡，就是他說，雷還在「仍搞那一套」。我也巧，後來還認識了雷另外一個家人。

雷美琳丈夫是金陵，生在南京所以名。海軍官校生，但因與美琳相愛結婚，前途受阻，提早退役，說是斷刀上尉。後來兩夫婦獲准出國，馬上走。到三藩市生活，開餐廳。

他們夫婦與我相識後就很熟，當時金陵就很瘦，胃癌開過刀，大概在民國97年左右去世。

我說，現在，雷美琳或已如願與金陵相遇。

我還有雷震寫給王新衡的一封信，下次發表。

【本系列完，郭冠英專欄每周三刊出】