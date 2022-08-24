總督府步道視野廣闊風景明媚，是日本時代台灣總督管轄之軍事區，而據記載當年台灣最後一個武官總督，竟因為染上流感而病逝在任內，而且台灣當年有將近百萬人染疫。百年後的今天，新冠病毒又再肆虐全球，且讓我來帶大家回顧百年前的那一場流感災難。

總督嶺步道最高峰稱為──五坑山，山頂附近有個空曠的觀日坪，有山有水風景非常秀麗，北邊可以看到基隆嶼和海洋，往東邊望去可以看到基隆山、半平山和燦光寮山等東北海岸群峰。步道中有一處景點稱為「夫妻樹」，之所以有這個名稱，因為照片左邊的夫樹，狀似緊緊地擁抱著右邊較為茂盛的妻樹，而妻樹樹幹上有兩顆樹瘤，狀似女性的胸部特徵而得名。

從五坑山下山，也可以順遊五坑湖，五坑湖又稱為基隆的翠湖，過去是一處人工的埤塘，利用山谷的特性，興築堤防以蓄水。湖的面積雖不大，但是頗有清靜幽雅的氣氛，有水鳥和浮萍等豐富生態，而且人煙稀少，稱得上是基隆的一處優美祕境。五坑湖畔有一處煤礦的遺跡，稱為永源煤礦，但是已經荒廢而雜草叢生，只留下一些斷垣殘壁的建築物，據查這處煤礦場是在1953年開坑，僅維持了16年，後來在1969年停止開採，經營者名叫黃奕學，他跟隨其岳父在深澳坑開採數個煤礦而致富。

日本時代的初期，台灣的軍事仍由總督府所管轄，一直到了1919年8月，軍隊改隸屬台灣軍司令官。而最後一任的武官台灣總督叫做明石元二郎，其政績頗獲台灣人民的愛戴與感念，但是當時西班牙流感正侵襲全球，台灣也無法例外，由於積勞導致抵抗力下降，明石總督也染疫，過世於台灣總督的任內。

那一年的流感又稱為西班牙流感，起始於1918年1月，是由H1N1病毒所引起，全世界約四分之一的人口，也就是5億人染疫，死亡人數則估計在2000萬至5000萬人之間，嚴重性程度超過現今的新冠肺炎。1918當年最早發生群聚感染的地點是在美國堪薩斯州軍醫院，原先只有一名兵士罹患流感，沒想到不消幾日，突然傳遍整個堪薩斯州軍營。

台灣也無法倖免於難，從1918年夏季開始在基隆現蹤，可能來自於基隆港入境的國外人士，一路從基隆不斷的擴散到全省各地，造成整體的社會相當的衝擊，1918年11月16日《台灣日日新報》刊載出的這幅漫畫，生動地描繪出當初日本政府發布「防疫禁令」，大概類似現在的「三級警戒」，所造成的許多社會現象。包括一、交通車船因此中斷；二、同病房內患者必須隔開；三、市場交易幾乎完全停止；四、疫情再嚴重還是得去澡堂洗澡；五、窮人還是要在簡陋住處維生；六、小職員一家老小有十口人，還是得冒死外出賺錢。道盡了當時防疫禁令的衝擊，以及基層民眾的百般無奈。

當年日本政府也提出流感的預防措施，提醒民眾遵守，其中病患應予隔離、不要群聚、應戴口罩避免飛沫傳染、老人易轉為重症等觀念，很令人吃驚地和百年後的今天竟然差距不大。差異較大的是，當初相信以鹽水或硼酸水漱口，可以預防流感，但是最近也有南加大的醫師研究，漱口確有降低病毒傳染的效果，古今對照之下，其實百年前也不是像想像中那麼的「土法煉鋼」呀！

此外，內務省也發布〈流行性感冒預防要項〉，包含飛沫的防止、病患的隔離、集會的限制、清潔與消毒、施行預防注射、一般衛生及醫療看護等事項，做了很完整的訓令，其中規定人際應保持3至4尺社交距離、應配戴口罩、工廠與宿舍應設隔離室，讓病患或疑似病患者盡早隔離、校內或學校附近病患增加時，應視狀況停課、宗教活動應暫停舉辦等，這些措施沒注意看，還以為是現今疫情指揮中心的宣導事項呢。

什麼，那時候也有疫苗？千真萬確！當年的疫苗有兩種，一種由百年藥廠──星製藥株式會社研發生產，另一種則是台灣製的，由總督府中央研究所研發製造。疫苗製造的方式，是先在培養皿上塗以馬血，然後加入患者的痰萃取病菌，再以削減病毒活性之藥劑予以浸泡而成，還會先進行動物實驗確認效果呢。或許其科技與現今無法相提並論，但是百年前已經有這樣的疫苗，真的是令人大開眼界。

政府的防疫宣導還是有相當的科學根據，不過民間的廣告就吹牛吹得天花亂墜了，翻開當時的報紙，有許多看起來很無稽的廣告。有則刊登一台叫做「臭氧製造機」，宣稱具有預防流感之功效；另有一則廣告，甚至號稱販售之「赤玉葡萄酒」，經七大醫學博士證明有增強抵抗力效果。看起來發災難財的人，是不分世代都有的。

赤玉葡萄酒的廣告，宣稱具有預防流行性感冒的效果。（圖：水靈文創提供）

據統計台灣總共有93萬人染疫，死亡超過4萬人之多。現今全球又正逢新冠病毒的肆虐，回顧過去歷史，先民運用當時的科技對抗病毒，歷經3年病毒就消聲匿跡了，相信以我們現今的科技與智慧，大家團結一致，相信不需要多久必定可以戰勝疫情。

【未完待續】