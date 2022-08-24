「美國性教育家安吉拉提到，她12歲時便接受了完善的性教育課程，每一年都有至少一周的相關課程，且延續到高中，課程內容多元，包含安全性行為、如何避孕以及月經的週期。

然而不具名的台灣人受訪時提到，他曾經在課堂上詢問老師『小孩怎麼來？』老師則回答說『爸爸和媽媽搭起友誼橋樑來的。』

——ETtoday新聞雲 2015.5.10」

一

我是台灣女生，小學是在大陸念的。許多大陸朋友可能會覺得，台灣的性教育比大陸先進一點點。或許我有這個發言資格，來回顧下我這些年的性教育受教歷史。

小學時，所有教育都著重於語文、數學、英語的學習，從來沒有一節課有關於性教育。記憶猶新的是8歲時，上網打遊戲，誤入一個不知道是啥的群聊，一群陌生男子在裡面發各自的裸照。當時完全不懂，父母看到後馬上讓我以後不要隨便亂玩遊戲。

現在想來，如果當時爸媽能適時引導、講清楚一點，會不會是更好的處理方法？

二

小學六年級，我轉學到了台北，發現就讀課程中多了一門「健康與體育」。名字像雜揉版體育課，實際上也大約等同於體育課，但其中有關於性教育的內容，這也是我第一次接觸到這方面的知識。

畢竟小學畢業已久，我對它的記憶稀少模糊。「健康與體育」在我的腦海裡僅僅是一本書的記憶，只是裡面多了些「我以前沒看過的東西」。

根據 TVBS 的報導，台灣目前的小學性教育在低年級主要注重教導兩性之間的差異，高年級後才具有性教育的相關內容，這也意味著台灣真正開始性教育的時間，應當是小學五、六年級。

三

雖然台灣性教育開始得還算早，但開展的過程並不順利，爭議頻出。

譬如2007年，杏陵開發的《踢爆色情、情慾自主》套裝課程，在其中介紹「我從哪裡來」的大問題時，沒有用隱喻、神話的手法，而是直接用插畫教導生殖原理。

當時，時任台灣性教育協會理事長高松景表示，「性愛、裸露絕對不是毒蛇猛獸」，簡單、可愛的畫風不會讓人產生不健康的聯想，反而能澄清許多疑惑。

而多位小學校長及老師則認為，小學生好奇心重，看到圖畫反而容易激起模仿心，若因此貿然去嘗試，後遺症不可輕忽。

這些爭議一直發生著持續到近幾年，學校、家長、老師、出版方之間矛盾的「博弈」從未停止過。2019年，高雄市家長協會曾在高雄市議會外抗議，起因是一名小學老師教授三年級學生保險套如何使用，更有傳聞說該名老師在此時也講授肛交的相關概念，與課綱嚴重脫節。

四

中學以後，我留在台灣繼續讀書。青春期的年紀，性教育的高潮按理說要來了，但現實與想像中並不大相同。

以下台灣初中性教育的部分節選內容：

「男女生在青春期的過程中，器官會逐漸發育成熟，無論是探索自己的身體，或是受到情色刺激、性愛憧憬，都可能自然的產生『自慰」行為。自慰是以手或其他器具摩擦性器官，以達到興奮快感得行為，從生理的角度來看，適度的自慰行為不會妨礙身體健康，並且可以暫時減緩性慾。

有人說自慰會『傷身」、『早洩」造成「腎虧』，其實自慰行為對身體無害，也不會影響性慾或造成不孕，但是自慰的頻率和方式因人而異，過於頻繁的自慰容易讓人沉浸在自慰的快感中，影響正常的生活作息和人際交往。」

抗議團體很快對此提出了意見。

也就是說，台灣在初中性教育時會教授相對更深入的專業知識，而在外界看來，台灣所謂「走在前面的性教育」在目前並未達成社會面完全的共識。

最離譜的是我至今都記得有一個宗教講座，不停地宣揚太早懷孕的壞處，卻不普及如何正確、安全地進行性行為，講座結束我還簽訂了「我拒絕婚前性行為」的承諾書，現在想來真的很魔幻。

高中後，倒是不會再有許多聲音如此避諱談性。記得學校還有專門的健教課，與體育課分開，課本完全不避諱畫出生殖器官，老師也會播放相關保險套的具體使用方式，介紹避孕藥的情況。

但除了正確的生理知識外，高中時教導男女關係和感情處理的方式恰好也應成為性教育的一環。當時，有身邊的朋友因為另一半想要發生性關係，並且以「不發生就是不愛我」為由進行要挾，從而在「被迫」的情況下進行，非常不美好，也不正確。

五

綜合兩岸來看，台灣與大陸對性教育的文化和認知有許多相似之處，尤其是家長的觀念。

但根據台當局公開資料統計，台灣有5.7%的初中生有過性行為，67.6%的家長從未跟孩子談論過性行為議題。這個數據我認為還算科學，我當時30幾個人的初中班級中，約莫有4-5個同學都發生過性行為，而這裡甚至有人借錢去墮胎和防治性病。

今時不比以往，孩童獲得性教育的知識並非僅僅局限於家庭、課本、同學，而可以從互聯網上得知，尤其還有許多針對兒童的軟色情。

除了接觸性觀念較早外，青少年被性騷擾的比例也遠超過一般人的想像。根據2020年家扶基金會做出的統計，超過20%的兒童、青少年曾遭遇性騷擾，而其中又有超過20%的人並未尋求幫助。

性教育最需轉變的是家長的觀念，因為瞭解≠去做，瞭解性教育、性騷擾，並不代表就一定會去，反而在有效的瞭解下，才能讓孩童更好保護自己，擁有更成熟的心理面對感情關係和潛在的侵犯。

最後想說，對於性教育的開始和內容的深度不應該一併而論，台灣開啟性教育的時間較早，但並不意味著有較深的涉入，更不應該視為一種模範，而是可以互相借鑒優劣，以謀求更完備、更有效、更美好的性教育。（蔡蔡）

（本文來源：「柚子鋪聊台灣」公眾號）