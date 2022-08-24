今年來跌跌不休的台股，在國安基金7月12日緊急宣布進場後，有效穩住了投資人恐慌情緒，並帶動一波近1,500點的大反彈，然而國內外政經挑戰持續升級，企業界也不斷釋出下半年旺季不旺的警訊，再加上外資在台股的賣超繼續擴大，國安基金史上第八次的護盤行動，能不能完勝退場，考驗恐怕才正要開始。

自2000年啟動國安基金機制以來，共計已完成過七次護盤的任務，且就最近三次的護盤成果來看，績效可謂一次比一次亮眼。2011年底第五次護盤，當時在歐洲主權債務危機引爆股市下跌28％時進場，四個月後退場，其間共投入424億元護盤，指數上漲7.7％。2015年8月第六次護盤，因人民幣劇貶，牽動亞洲多國貨幣競相貶值，在股市下跌28％時進場，花了八個月退場，其間共動用196億元，帶動指數上漲15.13％。2020年3月第七次護盤，因新冠疫情全球流行，造成恐慌，股市下跌30％時進場，花了八個月退場，其間僅投入7.5億元，指數卻大漲逾49％。

這三次護盤，不論是進場首日，之後一個月、三個月，還是總護盤期間，行情皆呈現漲勢，也讓國安基金機制的存在，累積出一定的市場信賴度，國安基金進場更被視為是利多解讀。

因此，當今年台股受升息、疫情反覆、俄烏開戰，以及通膨升溫威脅，指數從高點的18,619，一路狂瀉至13,928點，跌點逾4,500點，都未見止跌跡象，市場信心岌岌可危時，國安基金緊急宣布第八次進場後，行情出現V型反轉，還拉抬近1,500點。然而回歸基本面來看，升息，通膨，環環相扣的完美風暴持續籠罩，加上三大新興風險正在急速生成中，接下來對市場的長遠影響，恐怕比國安基金進場的短期效應更值得被重視。

首先，全球展開升息，縮表的乘數效果才開始擴散，威力不容小覷。2008年開始的全球量化寬鬆（QE）行動，透過大量印鈔，帶動了金融市場過去十年的大榮景。而今年全球開始反向升息與縮表，也讓資產泡沫破滅危機四伏。以美國為例，至7月底止已升息9碼，聯邦基金利率區間來到2.25％至2.5％，預計年底前會繼續升到3％以上，明年估上看4％，我央行在3月跟進升息1碼，6月再升半碼後，也同時調降全年經濟成長預估。全球股市上半年崩掉2成，很可能只是市場由多翻空的開始而已，全球資金緊縮的乘數效果繼續擴散，威力絕不容輕忽。

再者，停滯性通膨的威脅揮之不去。今年因疫情，俄烏開戰打亂供應鏈造成的各種原物料價格上升等情況，在近日雖出現報價下跌的緩解現象，但極端氣候的威脅日益嚴重，再加上全球追求 「脫碳化」的趨勢，也加速拉升企業成本，歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德就公開表示低通膨的環境已回不去了，甚至她認為通膨上升、央行升息再加上經濟增長開始放緩，下半年面臨停滯性通膨的威脅還在上升中，這將是市場最不樂見的新危機。

此外，兩岸地緣政治風險升高，衝擊外資對台股的信心，也是不容忽視的新風險。中美之間壁壘分明的隔牆越築越高，美國眾議院議長裴洛西率團訪台，更直接把台灣拉到風暴核心當中，即使台灣本土臨危不亂，淡定因應，但外資機構卻是因地緣政治風險升高，開始對投資台灣採取停看聽的態度。

進一步觀察這波全球股市由低點反彈的表現，台股縱使有國安基金進場利多加持，但彈升10％，比道瓊反彈13.7％，費半彈升23.9％，以及上海的13％，日本的17％都還不如，顯然本土型的地緣風險已在擴大影響中。

更何況，投資人把國安基金進場穩定信心的作為，誤當成是拉抬行情的萬靈丹，也在製造另一種新風險升高。

國安基金這次首度在萬點之上展開護盤，已順利讓指數脫離低點逾10％，考量11月國內又有地方縣市長選舉，預計年底前國安基金都不會輕言退場才是。不過，持平而言，台股今年一度下跌達4,500點，論跌點確實跌得夠深，但環顧包括企業獲利開始向下修正等新變數，股價是不是已經跌夠了，仍有待觀察。

尤其是外資今年賣超台股已正式突破新台幣1兆元，累計三年來賣超已近逼2兆元大關，在台總持股比例已從最高時的44.6％降到38％的六年新低。外資退場造成的缺口，很難單靠國安基金護盤就能挺住。台股要築出堅實的底部，繼續向上繁榮發展，除了靠國安基金護盤外，也需要展現更多經濟護國的實力，唯有吸引包括外資在內讓更多人願意重新投入與參與，才是助益台股的真利多。