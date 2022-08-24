隨著台南2警追逃犯遭割喉殉職震撼全台，蔡英文也被逼著表態，卻似乎忘記了當年怎麼無情對待出生入死的警察被砍年金，讓警察徹底寒心。並隨著當年的年金污名化輿論謠言，更讓警察長年被罵是爽領月退米蟲。

根據調查數據顯示，台灣警察平均壽命僅有62.5歲，與全台民眾平均80歲的壽命相去甚遠。換言之，警察平均壽命62歲，若能夠平安退休平均死亡年紀不到70歲。再看這次27歲員警曹瑞傑及36歲凃明誠因公雙雙年輕殉職，怎還會有當年錯誤年金改革齊頭式一刀砍思維？當年砍年金，現在說真心挺警察？

當警察被罵爽領月退是米蟲時，怎不見相挺身影？如今大家看見員警被殺是處於高風險工作環境，不僅常常在值勤時因公受傷，更有不少人積勞成疾，難怪民眾嘲諷蔡英文「有事找警察，沒事幹警察！」

當年退休警察到場陳情高喊「蔡總統出來面對！」並集體下跪，希望蔡英文接下陳情書，但未被理會，當場憤怒到將陳情書直接撕掉，這一幕蔡總統忘記了嗎？蔡英文今日才想起警察辛勞會不會太晚，難怪表態相挺被質疑根本就是鱷魚眼淚。

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