台灣拒統的「長城」有四道：地理上的四面環海，此其一；美國與日本的介入，此其二；國際干涉與制裁大棒，此其三；大陸會為發展而避免動武的揣測，此其四。

前三道已因圍台軍演與其他反制措施而大幅鬆動。美、日雖揚言「反反制」，並顛倒黑白，反過來指責中國大陸破壞和平現狀，持續發射嘴炮，台灣也一再強調外國政要的訪台行動不減反增，吹哨壯膽，但都難以掩飾三道「長城」的無形崩壞，「新常態」仍在各方的相互作用下，加速成形。

現在應集中關注的是最後一道「長城」，我的目光放在大陸的「經濟理性」身上。

這裡所謂「經濟理性」，意指據我個人觀察（不知是否準確），有些人在統一的緩急問題上，站在國家發展的高度，力主「先發展後統一」，成為最堅定的「緩統」支持者。

必須強調的是，我無意批鬥持有這類觀點的人，也不希望任何人這麼做，只是想拋磚引玉地提出一個問題：在統一問題上，他們與其他精英，有沒有謀求相互理解，甚至共同解決問題的意願與管道？

有鑒於「統一會重傷中國」，以及「統一還有得拖」是台灣人拒統最堅固的心理「長城」，因此大陸各界在統一的緩急問題上形成廣泛共識十分關鍵，以致個人有此大哉問。

還是先從美國人說起。

黎安友的廢話與實話

哥倫比亞大學政治學教授兼漢學家黎安友(Andrew James Nathan)最近接受「美國之音」專訪，對於這次台海危機，做了如下表述：

「從北京的角度來看，北京認為美國處於長期衰落的過程中，這將需要很長時間，是個動盪過程。但隨著時間的推移，美國對中國的威脅會減弱。為了利用這種情況，中國希望全球市場穩定，不要戰爭，並希望避免與美國的兩極分化，因為那樣會增強美國的決心、加強美國的聯盟，並促使美國對中國經濟和社會施加更大壓力。也正因如此，中國大陸不會對台灣發動戰爭。它等得起，台灣最終會明白，美國已經衰落到美國的安全保障無用的地步，到那時，中國可以和平解決台灣問題。」

以上是美國諸多台灣問題論述裡，一個非常典型的「中國行為預測」，這種說法不見得是美國輿論裡的主流，卻十分受台灣精英的重視，因為此論不斷為台人的「僥倖心態」施打強心針，尤其，大陸一再強調和平統一的立場，為緩統論述做了堅強的背書。

對賽局裡的中國大陸一方，我只想說：比賽不能寄希望於對手的失誤與退步。

一個重要的事實是，美國已幾乎完全不寄希望於中國的自我衰弱，其對中國的全面打壓，表明了這一點，而無論做法是對是錯，美方也竭力重振旗鼓。換言之，美國至少做到了在大局上「不輕敵」，並想方設法主動出招。

情境是這樣的：中方就快跑贏美方了，咬牙忍痛也要實現超越，以致美方必然瞄準中方的「阿喀琉斯之踵」——也就是台灣——集中打擊使絆兒。

對中國人而言，黎安友之言是廢話亦是實話，雖無新意，卻也不好反駁，因此這道「長城」幾無死角。唯此論述的立論基礎暗藏一個大問號，即「美國注定衰弱？」

中國的輿論場近年頻頻唱衰美國（包含我在內），大都是有理有據，非但如此，美國的輿論場至少有一半也在唱衰美國，以致此論已深入人心。只是，正確的理解有時會造成與意願相反的效果，成例就是，美國衰弱論讓「緩統論」顯得遠比「急統論」更理性。

所以請注意這個命題：如果美國竟然復興了，統一的對策是什麼？

自由主義的壞處，我們談論已久，致使大家忘了自由主義的好處，其中之一就是，靠市場的力量勤於糾錯。美國精英慣性批判自己國家這裡不好、那裡不好，雖然這些反對聲音時常讓事態更惡化，但只要其中少數正確見解得到執政者青睞，就有利於形成正面的社會共識。

我們過多關注美國混亂的那一面，應提醒自己，這個社會也因自由主義而有快速演化的能力，而快速演化意味著對大環境具有很強的適應能力。舉個例子，作為新冠疫情死亡人數最多的國家，美國倒了嗎？沒有，但若這死亡數發生在中國會如何？

當然不是說中國也應該奉行美式自由主義，畢竟中美文化兩異；我只是想強調，不要低估美國的自愈能力，以至於認為統一工作可以慢慢來，甚至以逸待勞，消極以對。

讓我再說一次以下小故事 :

甲遊說乙在酒吧玩一個小遊戲，桌面上放一張百元美鈔，乙的手掌放在鈔票正上方5-10公分處，甲的手掌放在乙手掌正上方5-10公分處，比賽看誰先摸到鈔票，輸的請喝酒。條件是，甲動作了，乙才能動作。

乙覺得自己手掌距離鈔票比較近，而且甲若想摸到鈔票，除了距離較遠，還得繞過乙的手掌，因此必贏，於是就答應了。

結果甲贏了。為什麼呢？因為甲有主動權，處於被動的乙，哪怕是一眨眼的分心，都能確保甲的速度比乙快。

我們必須認清的是，美國仍能靠若干優勢（如美式英語、美元、美軍），在國際社會快速設定議題，於中美博奕中掌握主動。相對地，中方採取的是根據自身優勢迂迴作戰，由被動轉為主動，則需要客觀條件支持，且往往需要靜待時機成熟，精準出擊，方能取得後發制人的效果。

據此再看黎安友的論點，也可看作美國人麻痺中國的戰術：你不必急，我會自潰，所以現在請先讓我幾手。

一般認知裡的「戰略容忍」，降低了拜登政府搞聯盟對抗中國的決心嗎？沒有，真正有效抑制美國聯友制華的，是中方積極鞏固「搖擺國」的策略。所以別被黎安友那句「中國等得起」給迷惑了。換言之，「戰略容忍」不是消極應對，而是主動出招，如逆水行舟，不進則退。

賽道上，沒有哪一方「等得起」。

明白了以上道理，我們再看大陸某種對台灣問題的「經濟理性」看法。

台灣海峽貿易與中國金融開放

部分專職金融貿易理論和實踐的人，注重中國與國際社會的健康連結發展是其天職，因此絕不樂見中國的經濟發展因劇烈的台海動盪而橫生波瀾，台海貿易、金融改革與人民幣的上升勢頭，恐經不起戰爭摧殘。

若我錯了請不吝糾正，大陸持有「經濟理性」觀點的人，多數認為在台灣問題上，為爭取發展時間，多一事不如少一事方為正辦。

某位在國內高校做訪問學者的外籍專家，在外媒《外交家》撰文指出，台海衝突會導致供應鏈大規模中斷，這次圍台軍演的效應是迫使航運改道，避開台灣海峽，改走呂宋海峽，而後者是遠路，且有颱風季節風險，以致自南海運往中國與東北亞的貿易道路勢必增加貨運成本。

此外，無論是從中日貨運至歐洲，還是從美洲貨運至亞洲，大都要經過台海，如今年有一半的集裝箱商務船隊經過此水道，還包含兩岸頻繁的貿易。若台海發生軍事衝突，海外與中國的大部分貿易將受到嚴重干擾，運費上升的幅度堪比疫情所造成的漲價。

還強調，台灣地區半導體出口的中斷，將為全球電子業帶來重大影響，包含中國大陸在內。對此，專家警示海事保險業及跨國企業恐低估了衝突發生的可能性，而隨著衝突形勢惡化，越來越多跨國公司會從兩岸撤離。

以上看法都是正確的，此論點也與台灣財經界一向的評估類似，這是從出口貿易看問題。於下再舉一例。

世界銀行經濟學家易卜拉欣•喬杜里（Ibrahim Chowdhury）認為：隨著各種不利因素衝擊中國經濟，中方需加大力度擺脫以投資為主導以刺激經濟增長的舊模式，轉而鼓勵消費。

中國房地產投資總額占GDP 13%(2021年)，而經合組織成員國為5%。如果將供應鏈上的投入考慮在內，房地產行業約占中國GDP的30%。因此，房地產行業的無序調整將產生重大的經濟後果。

解決方法之一是進一步自由化金融體系，以擴大家庭的投資選項，並降低購買和持有空房作為投資工具的傾向。白話說來，就是想賺錢不要只盯著房屋買賣。

大陸也有專家認為，中國經濟崛起的粗略結構是——西方大舉消費中國生產的東西，以及內部房地產拉動了可觀的成長動能。令人警惕的是，目前這兩個條件都在弱化。

他們與喬杜里的建議有共同之處，就是——擴大消費，金融改革，中國的經濟結構調整勢在必行。

以上看法也都是正確的，這是從宏觀經濟看問題。

只看經濟層面，就別想統了

從以上經濟層面看，專家說的都很正確、理性。然而，要想統一，不能只從「經濟理性」的角度看台海問題。

個人希望大陸能認知的是，台海穩定，不是中國大陸單方面說了算，因為不穩定的主要因素來自於美方，且台方積極配合。如若中方完全不理會美方的極限施壓，難保有朝一日不會產生遠大於經濟壓力的民心壓力。而民心，是政治的基礎。

眾所皆知，美國政治是這樣的：將內部矛盾轉移至外部矛盾，以維穩政權。沒有人能期望美方僅專注於「管好自己的事兒」，甚至正確地說，「管好自己」的條件，也包含「在外部搞事」。

黎安友的論點或許比較符合兩岸「經濟理性」的觀點，但他同時也敦促美國加強軍事嚇阻力以維持現狀。既然中美雙方都在提升軍事能力，我想問經濟專家的是：軍備競賽一定有利於經濟嗎？

因此，台灣問題絕不能只從經濟層面評估，個人希望「經濟理性」能與其他層面的「理性」，在統一問題上相互融通，催生解決問題的最佳途徑與共識。畢竟，解決台灣問題對中國而言是無法取捨的、不能商量的底線，持有各異觀點的人要有對話基礎，以及達成共識的積極心態。

俄羅斯現在最不想聽的是，戰爭對經濟造成了什麼破壞，而是要知道透過什麼經濟手段解決問題。中國經濟成長率超過10%的時候不宜統，5%的時候也不宜統，如果更低的時候是不是反而也更不宜統了呢？這種邏輯是行不通的。

當然也不能期望美國經濟崩潰，無論它是否真的會崩潰。

台灣當局將台積電視為「護台神山」，也是一種典型的經濟邏輯，看似有理，實則經不起檢驗。在台海軍事衝突的情景裡，台半導體業其實反而是北京的籌碼，作用也可類似於俄羅斯的能源，抵銷與嚇阻西方制裁。要怎麼做，台半導體業才能成為反制裁工具，這才是精英們共同的課題。

在我看來，想無傷收復台灣，基本不可能。

美國現在掏空台半導體業，搞「豪豬」戰術，種種具體行動都旨在避免自身經濟於極端狀況下受損過重，而他們非常積極、非常主動，也很可能會取得一定的成效。我們在洞悉美方各種自殘的昏招時，也要警惕其簡單粗暴行動下的可能獲利。

期待大陸秉持「經濟理性」觀點的人，也能給出一個在極端狀況下，中國該如何應對的解答。（作者為自由撰稿人）

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

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