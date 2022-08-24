雙警被殺案，全民悲憤，皆曰可殺，於是這些當官的可來勁了，游錫堃說｢我反對死刑，但殺警一定要判死｣，關你什麼事啊？徐國勇說｢大膽使用槍械，不要客氣！」員警固然要聽你的，但也得聽從法令吧！

官員說這種話不是大假遛是什麼？到目前為止還有3個殺警犯都還活的好好的，那些警察家屬聽了情何以堪，當時的員警不是員警？他們的命不是命？長官的一句話就分列出生命的高低？

有了功拚命攬功、出了錯拚命諉過，推不掉了就封存30年。最會創作新名詞的就是民進黨，這次殺警嫌犯才從明德外役監逃獄，矯正署硬掰說是「逾期未歸」；就莫說之前把走私說成｢超買｣、不是蓋牌，是｢掀牌｣；不是爆量是｢校正回歸｣；不是無薪假，是｢減班休息｣；不是缺電是｢誤觸｣；不是抄襲，是｢抄錄｣；更甭說遊覽車說成｢類火車｣；同居說成｢租房｣；其中又以陳時中最為經典，什麼｢校正回歸｣、｢滾動式調整｣、｢責任來我就扛｣、｢封存30年是基本常識｣、｢批評要有腦｣……有人把他列表40大項。

倒想知道，到底是誰無腦？除了一張嘴巴，能把黑的說成白的、死的說成活的，民進黨大官誰又負了什麼責任？

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