今天中華全球和平華人聯合會舉行2022年兩岸和平發展與融合線上論壇，首先要感謝全球和平聯盟台灣總會和中華華孫文化藝術交流協會的鼎力協助。更感到榮幸的是：敦請到呂秀蓮前副總統，傅慰孤將軍，張亞中教授擔任主講人，而與談人退輔會李文忠副主委、林若雩教授、戴瑞明大使、王水彰理事長、吳啟騰理事長，皆是學驗俱豐，關心和平的有志之士，相信在線上朋友們的參與下，一定是一場富有意義，收穫滿滿的思想和意見激盪，當然也希望透過意見的交流和擴散對大家關心的主題：避免戰爭、鞏固和平、兩岸共榮，而以倡議的金廈和平橋為起點，建立共識，向前推動。

也許有人會說，在甫經大陸在台灣周邊實施軍事演習之後，來探討兩岸和平發展與融合，是否不合時宜？我要聲明的是：從去年舉辦後，我們就規劃今年的論壇，只是因為疫情之故，只得舉辦線上論壇，而俄烏戰爭的爆發，台海風雲的再起，更使本會同人感受到兵凶戰危，避免戰爭，鞏固和平的重要性。

繼1949年古寧頭戰役，1954年「九三」炮戰之後，1958年又發生震驚世界的金門八二三炮戰。那是國共雙方三軍最後一次大型軍事衝突。炮戰當日，金門落下五萬七千餘發砲彈，金防部副司令趙家驤、章傑、吉星文，三位將軍均被炮彈擊中殉職，而司令官胡璉，參謀長劉明奎與國防部長俞大維均負傷。官兵死傷數百人。此一軍事衝突打打停停，直到1979年華府與北京建交，才完全停止。八二三炮戰時任金門東區指揮官的許歷農將軍在今年6月26日聯合報發表追念吉星文將軍的文章指出：

「戰爭像一頭怪獸，兇猛至極，沒有任何理性，不講絲毫人道。肆意吞噬人間任何美好。我曾親見十里洋場，片刻化為灰燼，美滿家園，瞬息之間，家破人亡，妻離子散。

台灣最近一代人，都未經過戰爭，從未見識過戰爭的兇險可怕，有不少人，常隨聲附和人云亦云的挑釁對岸，準備戰爭，把戰爭視同兒戲，危險至極！」

戰爭像毒蛇猛獸，千萬招惹不得。希望千百年後不會有人吟誦：「可憐淡水河邊骨，猶是春閨夢裡人。」

長期以來，金門軍民為保衛家鄉，捍衛台澎付出了沉重的代價。我政府決定解除戒嚴，恢復憲政常軌，兩岸關係解凍，金門的真正解嚴也是滯後的，金門同胞對中華民國的犧牲貢獻應該是我們永遠銘記的。

解除戒嚴後，兩岸來往漸趨正常，久別的家人可以重聚；兩岸的經貿文化社會交流也積極拓展，使世人看到台海兩岸關係比朝鮮半島平和得多。但1996年的台海飛彈危機又使兩岸的戰爭與和平成為舉世矚目的焦點，可能引爆局部，甚至全面性的衝突。幸而在多方折衝之下避免了直接武裝衝突的惡果。兩岸關係時有起伏，但在2006年有金馬小三通的規劃，2008年後有兩岸大三通的實踐，而兩岸透過金門、馬祖，直達對岸，金門也由戰地轉為和平的橋頭堡，金廈生活圈基本形成。這對金廈地區乃至兩岸人民來說，都是正面的發展。

也因此，去年8月23日，本會舉辦了首屆兩岸和平發展與融合線上論壇，探討如何建立金門為和平島，作為兩岸和平交流的橋樑。

去年上半年，即有媒體揣測台灣是否為世界最危險的地區，今年恰逢八二三炮戰64週年，在俄烏戰爭仍烈雙方傷亡慘重，而大陸在台灣附近海域實施軍事演習，台海風雲再起，我們仍然堅持初衷：希望兩岸休兵，化干戈為玉帛，避免戰爭，鞏固和平。因為我們始終認為：兵者，國之大事，但兵事都是不祥之事，真正的受害者就是參戰的官兵與平民百姓；死傷枕籍，人民流亡，城鎮為墟。如何從劍拔弩張的情勢，轉危為安？金門以其特殊的歷史和地理位置是否可以發揮關鍵性的作用？我們希望經由主講人、與談人和線上朋友的參與，共同探討，集思廣益，相信我們會有滿滿的收穫。

再度歡迎各位來到這個論壇，祝福大家。

（作者為中華全球和平華人聯合會理事長，本文為作者在「中華全球和平華人聯合會」於8月23日舉辦的「2022年兩岸和平發展與融合線上論壇」開幕式致詞）

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