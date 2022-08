今天是八二三炮戰64周年,我們共同來談如何避戰謀和,意義非常重大。八二三炮戰60周年時,我們總統、副總統沒有親自主辦而受到一定的批評。當時,我帶了一個學者團跟金門大學合辦檢討八二三炮戰的歷史意義,我當桃園縣長的時候,金門跟馬祖是桃園縣的姊妹縣,每年編預算每年都去金馬,所以我對金馬有特殊的感情。

我們今天紀念八二三一定要對當年受苦受難犧牲的一些金馬朋友表達最深的懷念,我們也對他的後代後來在台灣很多地方的自由發展成就感到欣慰。

今天從八二三來談兩岸如何避戰謀和,這中間有個結論就是要建金廈和平橋。約略看了點資料,我想和平橋是值得討論的。但好像也有附帶方案,一個是從廈門的大嶝建金廈橋,另一個是從小嶝島原本就有海底隧道同樣可以通金門。所以我提到今天不要進入工程具體去談,而是象徵意義。我也注意到陸委會,也有態度表示,說「這個橋真正要建不建是中央的權限,更重要的是有沒有它的必要性、急迫性,同時也要考量到未來兩岸關係的發展。」因此事實上,它的政治性是很強的。今天是很好大家表示意見,但我個人不方便講具體,可我們能把今天的會議認真來談,兩岸之間的關係,如何可以避戰、如何能夠謀和?我想這很重要。

金門馬祖是歷史的偶然,可能也是地理的必然,而扮演了歷史的角色。八二三炮戰,在來的路上時想起,有點像俄烏戰爭的前奏曲。國跟國之間的關係,或者政府跟政府之間,一定要訴諸武力嗎?我們讀很多武小說、歷史,絕大多數都是殺伐征戰,可是講到現代,我們很自豪,有最新的科技文明。既然現在與過去有那麼大的不同,為何還容許戰爭存在?這是我這幾年內心的掙扎,我們現在人可以上外太空、有機器人、進入元宇宙的新世界,為什麼獨獨戰爭無法防止?我甚至覺得只有弱者不能解決問題的時候,才想到最原始的戰爭;真正的強者是不應該想到「戰爭」這兩個字的。

我們應該用更多的智慧、更多的慈悲、更多的勇氣來面對問題、解決問題,因此我常在想兩岸今天的局勢,有人責怪「裴洛西為什麼要來」,有人說「習近平太小氣,我們只不過迎接很喜歡台灣的人來,你幹麻」,其實因果關係非常的複雜,最重要的是,我們一定要弄清楚,雖然我自己也還沒弄清楚。我們今天陷入了困局,面臨了危機,到底是台灣要負責任,還是國際情勢的必然。

中國崛起,雪恥百年的恥辱,崛起之後想要稱霸,自然就得罪美國,而美國長期作為世界霸權,絕對難甘緘默。所以事實上是美國鷹跟中國龍的龍鷹爭霸,殃及台灣。因為美國離中國太遠,而中國離台灣最近,所以台灣非常可能成為龍鷹爭霸的戰場。全世界的觀察家不管用什麼角度來看台灣,我們自己頭腦要很清楚,台灣這局是無辜的,起碼不是主動的,我們是在龍鷹兩強爭霸當中陷入。

八二三炮戰,從8月23日打到10月停止,後來便單雙分開,美中一建交馬上不再打。這也就反映出兩岸關係,或者台灣問題不是很單純的兩岸問題,不是內政問題,很明顯的態勢,這是國際問題,台灣的地位那麼重要。所以台灣也不屬於台灣,太多人的利益算盤,我們現在擁有台積電是禍是福,取決今後我們如何來保護、如何來與台積電共存亡。

住在台灣的人,2350萬,我們的政治人物20年前便講2300萬,那時還不到這樣的人口,現在增加到2350多萬,那50萬人他們依然不考慮,問題就出在這裡。整個全球情勢變化那麼多,兩岸關係也不過美中爭霸當中不斷挑起、點起的事情,我們到底要變成別人的戰場,還是我們2350萬人本身我們具有非常高度的民主素養,我們也絕對是世界的好公民,我們的道德標準也不輸別人。為什麼我們不能用我們的方式從龍鷹爭霸脫困,我們千萬不要被人當作龍鷹爭霸後的出氣孔,整個責任要我們扛。北京總是說「因為你們要台獨,所以我們要打你。」我希望中國的領導人也要很誠實的說,台灣相對於中美,我們承認我們很小、實力不大,是你們兩強爭霸而在利用台灣,台灣絕對無辜。

但是因為兩強都看上利用台灣,如果有戰爭一定是在我們海陸周邊打起來,首先犧牲的一定是我們,所以我們比任何人都有權力、聲音要更大、講話要更有力,但可惜的是這幾年因為病毒戴著口罩,講話都說不出去、呼吸都變得困難,也就懶得講。以致於全世界講到台灣好危險,以致於大家講到台灣人你們好像準備要打仗,所以感謝UPF上上禮拜在首爾召開2022領導人會議,我有機會代表台灣發表8分鐘的演講,大家跟我講「Your message will receives.」因為我傳達台灣地勢險峻、我們是無辜的「we are innocent.」我們是被捲進去的,我們兩岸是遠親跟近鄰,不要陷入俄烏戰爭的困局,我們一定要用我們的智慧、用我們的本事防止戰爭。「Taiwan won’t be Ukraine next.」這是我傳給全世界的訊息,在場將近90個國家、300多位的領導人,掌聲喝采、一次又一次非常大。這掌聲不是給我,是給替我們愛好和平的人傳達的訊息。當大家都認定台灣是下一個戰場的時候,我們就要想起來會不會是下一個墳場,戰場就是墳場。

不,台灣今天的成就,台灣今天站起來何止台積電,台積電會有成就是由多少的台灣土壤、因素構成的,台積電自己也如此承認、到別的地方無法生存。我們絕不要捲入龍鷹大戰、成為炮灰、成為前哨戰。所以我肯定今天論壇的意義,可是我們每一個人是不是需要深度的來檢討,難道只靠一個口號「我要和平」和平就來嗎?不會。

我們人是健忘的,你們親友生病到醫院的時候,你看他那麼痛苦,感覺到「哎呀,健康好重要」但出醫院後就忘掉。當沒有戰爭威脅的時候,你也覺得和平是上帝的恩賜,但不要忘掉還有撒旦逼你戰爭。我花了時間在反省,我覺得政治應該是眾人的事情,眾人的事情重點就是要合乎人性,因此我從人性的基礎來反省台灣跟中國千百年來恩恩怨怨,會覺得兩岸的恩怨要怎麼解除。俄烏戰爭打到今天,我相信兩國的人民可能都還弄不清楚、都不甘願。最近我們總統的民調,大家都很清楚地表示我們不希望戰爭、不希望抗中,因為抗中不足以保台。但是我們需要親美,從親美抗中要如何調整,從政府到民間,大家以和平、以未來下一代的幸福為前提,如何從目前的劣勢跳出來,真的需要智慧。

我覺得我們現在的困局,最主要是一個外三角,也就是美中台關係,另外一個內三角,就是國民黨民進黨(代表統獨),加共產黨。所以外三角加上內三角,這些必須好好處理。我們先把內三角處理好,外三角的台灣問題就可以主導,讓它為美中之間的事情。我們必須從龍鷹大戰脫困出,這就是謀和的重要,而沒有人有責任,除了我們自己。2350萬人,不要因選舉分黨派,我們要想「我們同舟共濟,都是坐著豪華的鐵達尼,可一旦撞到冰山、一旦沉船,全部化為烏有。」我們要跨越,所以今天親自來參加跨越藍綠,希望大家可以支持。我們要走怎樣的兩岸關係,是不是必要的時候也要告訴美國我們的立場是什麼,由親美轉向和中可以嗎?

我們的外交內政是否有很多可以調整,我透露,包括戴大使、張校長、傅中將應該都知道我希望促成民間國事會議,九二共識是有當時的背景,30年了,我們的下一代不能接受,但我們一直沒有提出個更合情合理合乎時代需要的新共識,所以我希望能夠積極推動民間國事會議。

如果用最民主和平理性的方式形成台灣新共識的話,我相信我們可以跟所有理性愛好和平的人一起,把我們的意願表達出來。化干戈為玉帛,在我的字典裡「Mission impossible」可以變成「Mission, I am possible」,跟大家一起努力,謝謝。(作者為前副總統,此文為作者參加 「中華全球和平華人聯合會 」於8月23日舉辦的「2022兩岸和平發展與融合線上論壇」的發言)

