誰的論文是真是假、誰的論文有沒有抄襲、3+11的決策是誰做、消失的會議紀錄在哪、疫苗採購價是多少、到貨期程什麼時候、數量是多少，這些問題從出現在大眾的視聽範圍至今，執政黨和政府從來沒有給過民眾一個合理有據的正面答案。不是顧左右而言他的不了了之，就是推託法律沒有硬性規定，再不然就是一句屬於機密應該封存30年含糊帶過。

既然絕對執政帶來的絕對權力，讓當前的執政者可以以此做為藉口任意掩蓋資訊，那麼兩年後如果換人執政，是不是也可以將這些資訊公開，一解民眾心中越積越多的疑惑？如果兩年後的總統大選有反對黨的候選人以此為號召，一定可以獲得許多民眾的支持。

蔡政府號稱最會溝通的政府，但執政多年以來，不與民眾溝通的政策倒是一點也沒少過。甚至現在連民意代表對於政府施政內容有疑慮，想要調閱政府部門的資料都面臨重重阻礙。如果疫苗採購資料只是「保存」，為何關鍵資訊都被塗黑無法查閱？如果這是機密，那中間有人刻意操弄、有人貪贓枉法，民眾又有什麼辦法追訴責任？

現代民主政治最重要的就是資訊的透明公開，有了公開透明的資訊才有機會進行理性的討論。有了理性的討論，政府體制的運作與機關部門之間的權力關係才會明朗。結果現在不但總統府黨政大權獨攬，疫情期間設立、凌駕於許多機關行政權力之上的疫情指揮中心到現在都還沒有退場，甚至NCC還想推動「數位中介法」進一步限制言論自由與資訊流通。

假訊息、不實資訊的流通的確需要管制，但難道國家機器用自己的標準控制民眾有權得知的資訊和訊息流通，就不該管一管嗎？

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