台北市在未來的20年內，有78%的校舍需要改建，因應這樣的都更需求，台北市政府擬定了以「教育為導向之都市發展」策略EOD(E-Oriented Development)，期望在滿足教學需求的前提下，賦予學校更多的公共服務設施機能，促成與社區的共榮共融。看到首都有這樣的更新規劃變革，內心真的是感慨萬分，身為新竹縣在地故鄉打拚的一份子，內心也是相當期望，來推動類似的事情；不只為了居住正義，也因為故鄉獨有的風土地理，內心終究是期望政治可以落實在民眾生活的每一天。

位在新竹縣的新豐鄉由於靠海因素，空氣中的鹽分含量會比較高一些；再加上過去那個年代的建築，可能會因為成本考量而摻一些海砂，因此有40多年歷史的公寓，從外觀看起來都會更加老舊。而當地的居民也都心知肚明這種情況，但是因為經濟能力較為不理想，要讓他們自行搬離恐怕會有很高的難度；此外，這些老舊建築如果進入辦理都更的行政程序，可能會有很高的機率被直接判定為危樓，導致居民馬上就會面臨流離失所的問題。

居住正義的努力，不只是希望有房住，更要住得有品質，看著隔壁的竹北市房價漲幅失控；新豐鄉的老舊社區居住品質，身為在地子弟內心真的是五味雜陳。政治落實在民眾生活的每一天需要因地制宜，老舊集合住宅需要能由政府出手介入辦理「防災型都更」，將原先的五層樓公寓重建為新式的大廈；而興建期間由政府提供租金補貼，或是在公有地提供組合屋給這些居民暫住到大廈完工。

都更完工後除了分配給原先的住戶之外，多餘的戶數可作為社會住宅使用，部分樓層亦可挪作親子館、圖書館、公立托兒所使用，甚至是老人會館、活動中心、停車場也可以。雖然沒辦法像首都一樣有「教育為導向之都市發展」，但是最少能做到改善舊公寓居民的生活環境、美化市容、增加公共利用空間、舒緩附近停車問題，這些居民基本需求的低消也是很不錯。

因新豐並未處在新竹縣的核心地區，短期內當然是不會過度期望，校園的走廊有創意、有美感，學生上下課耳濡目染，培養設計力。操場的紅土跑道彈性更好，能減低運動傷害。學校的屋頂架好太陽光電設備，讓綠能永續教育在孩子生活中紮根。「防災型都更」最少能在遭遇天災、火災、地震時，讓居民獲得最基礎的保障，先求安全再求舒適，成為中產階級家庭初期打拚事業的後盾，彰顯每一個年青人對於居住正義的基本需求。（作者徐勝凌為民眾黨新竹縣黨部新豐區主任、陳立基為民眾黨新竹縣黨部竹北區主任）

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