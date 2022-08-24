最近不少人在問朱立倫領導下的國民黨怎麼了？為什麼選擇大陸軍演期間對台灣最不友善的時刻派副主席訪問大陸？一如6月初朱立倫走一趟美國除了脫稿言論引發爭議外，到底得到了什麼？之前更為了安倍晉三過世下令黨部降半旗引起深藍支持者撻伐，據悉朱立倫最近還有訪日行程，是否會參與安倍國葬也令外界好奇。這一連串事件都發生在九合一選舉前，筆者大膽臆測朱立倫正在為國民黨建構日後選戰的戰略縱深。

其實在馬英九8年任期為台灣設定的「親美友日和中」，民進黨蔡英文執政後，就大幅修改為「親美抗中」，而國民黨雖歷任多位主席變遷，但始終未改變此一路線。但歷經「習五點」及「反送中」事件，國民黨在2022年大選中遭遇空前的挫敗，主要原因之一就是外界對國民黨「傾中」的疑慮。

國民黨已在野6年，與大陸關係還尚稱友好外，相對而言對美國與日本行政與立法官員早已生疏了，嘴上雖然仍宣稱「親美友日和中」，但對美日關係已疏於經營，更缺乏具體行動與溝通管道。朱立倫上台後多次傳出要調整「九二共識」或提出2.0版，但受到黨內外阻力，甚至對岸的質疑，遲遲未有進展。然而面對今年九合一選舉兩岸關係或許不是重點，但2024年總統大選兩岸關係與對美日關係仍是無可迴避。

要化解國民黨「傾中」的疑慮就必須要有具體的行動，當務之急就是要建立與美日行政與立法官員的關係，同時又避免大陸產生疑慮，因此在訪美與訪日過程中，讓大陸了解國民黨的處境實屬必要，這可能也是夏立言一行在大陸軍演期間仍甘冒大不諱走訪大陸的原因之一。

軍事中所謂防禦縱深，是以全面深入的防禦去延遲而不是阻止前進中的敵人，具體的做法是使攻擊潮流失去動能一段時間，或使攻擊方於一個廣大地區內失去攻擊能力。國民黨在2020年遭遇挫敗最大原因就是在美中對抗的大環境下，被外界解讀為選擇「疑美傾中」，2022年及2024年選舉要讓大家相信國民也是站在「抗中」立場當然不可能，但至少要確認「親美友日和中」不變，也就是在民進黨藉故扣紅帽子時，能有反駁的空間與立場，這就必須要重新整理荒廢6年的對美與對日關係。

如果筆者的臆測是對的，朱立倫帶領的國民黨或許在未來能改變國內政治生態，但這是走鋼索的做法，風險非常高，主要是在建立與美日新關係的同時如何安撫深藍支持者的情緒，例如如果朱立倫真的出席安倍國葬，恐怕深藍支持者炸鍋；如果對大陸過度安撫又恐怕招致舔共賣台的汙衊。

因此筆者給朱主席兩個具體建議：一是訪日與安倍國葬日期錯開，國葬時再另派幹部出席即可；二是夏立言一行返國後除了召開記者會，說明行程、活動內容及具體成效外，更應該組成說明團離開台北下鄉相對支持者說明。

朱立倫接任黨主席將近一年了，未來面對兩場艱困的選戰有極大的壓力，特別是2024年的選舉兩岸問題絕對是兩黨(可能三黨)競爭的主軸，如果此刻能穩固國民黨「親美友日和中」，又能與美日重新建立關係，建構防禦縱深，或許能為國民黨增加一些勝算。（作者為退休大學教師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※