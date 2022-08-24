「美國戰爭與和平研究中心」理事艾勒‧施特勞斯在「國家利益」網站發文，認為拜登政府對中與對俄政策都是「言辭強硬，行為謹慎」，達不到威懾的效果，讓中俄在戰略鬥爭上得寸進尺，致使烏克蘭，甚至可能包括台灣會「任人宰割」。他認為，拜登的弱勢，相較於羅斯福「說話溫和，但手中有棒子」的和平處方背道而馳。這一點不只是拜登政府的風格，蔡政府也犯了同樣的毛病。

高調抗中掩蓋危機

就以8月以來的兩岸局勢來看，美國眾議院議長裴洛西低調來台，台灣卻高調接待，完全不顧大陸事前的警告，甚至把北京的警告當成耳邊風。搞不好民進黨還在暗自竊喜裴洛西當時來台，可能還救了林智堅的選情。

不管民進黨心存何種想法，大陸8月4日中午開始對台祭出「圍島式軍演」，美國總統拜登宣稱感染新冠病毒，美國航母雷根號戰鬥群只在台灣、日本與菲律賓東岸遊走，明顯在避險，與1996年大陸對台試射飛彈軍演情境相較，台灣真的成為「亞細亞的孤兒」。

大陸企圖以軍力改變台海現狀，卻看不到蔡政府官員發表看法，連蔡總統本人也悶不作聲。更荒謬的是，國防部對於中共飛彈飛過台北上空竟密而不宣，企圖掩蓋，讓人民以為西線無戰事。人民失去警覺意識，還熱鬧地慶祝父親節，人潮擠滿餐廳大快朵頤。要不是日本告知中共飛彈打到他們專屬經濟區，台灣人全然不知發生何事。

敢高調接待裴洛西，卻不敢告知人民發生危機，和拜登相比，蔡政府真是五十步笑百步。台灣「手裡沒棒子」，卻不斷高喊「抗中保台」，要不是大陸自我克制，堅持以「和平統一」的方式來解決兩岸分合的問題，台灣恐怕早就變成另一個烏克蘭。

既使蔡政府不敢對大陸圍島式軍演說清楚講明白，但依照大陸軍演的模式來看，各方都認定大陸已經確認「威懾」是最有效遏制台獨的戰略，過去6年蔡政府滿口「維持現狀」，卻不斷對兩岸現狀「蠶食」。大陸自認已具備足夠實力挑戰「美國霸權」，乃以圍島式軍演重新界定台海現狀，未來兩岸現狀將不再由美國和台灣說了算。

美國動機讓人擔憂

大陸要搶台海現狀主導權，台灣沒有能力單獨維護自冷戰以來由美國所畫定的台海現狀，包括「台海中線」與國際水域的界定，得看美國是否願意再來維護他們所畫定的現狀。美方曾宣示要在「數周以後派軍艦通過台海」，以維護台海的自由航行權，但至今「只聞樓梯響」，拜登是否又犯了「言辭強硬，行為謹慎」的毛病，這可是攸關台海安全的大事。

對台灣而言，最好是雷根號航母通過台灣海峽，但這次大陸軍演，解放軍彈道飛彈精準飛過台北上空，命中他們所畫定的演習區塊，那麼，美國還會讓雷根號涉險嗎，答案應該是否定的，如果「數周」以後美國還是不派機艦通過台灣海峽，台灣要如何自處？

以拜登「言辭強硬，行為謹慎」的風格來看，台灣不能寄望美國使出棒子逼大陸就範。反倒是大陸軍演之後，美國繼續來訪的國會議員和州長，都非常在乎台灣的半導體產業，動機讓人擔憂，美國準備和台灣進入貿易實質談判階段，更讓人憂喜參半。

台海危機連動全球產業布局，據《天下雜誌》報導，全球性大企業開始調整供應鏈，或將生產基地移出台灣，或要求供應商增加庫存，將對台灣競爭力與企業經營造成不利影響。經濟實力是台灣生存發展的根本，在國安與經濟雙重危機下，美國關注台美經貿協商是希望強化台灣經濟體質，或擔心台灣半導體產業被大陸吞下，而急於把台灣資訊產業轉移到美國的勢力範圍？美國是否已經認定不願為台而戰，而有放棄台灣的想法？

蔡政府在前所未有的重重危機下，只會製造安全的假象，為了未來的生存發展，台灣人民還要相信「只有口水沒有棒子」的蔡政府嗎？還要把自己的命運寄託在只會選舉，卻無治國能力的民進黨身上嗎？台灣人需要深思熟慮作出正確抉擇。