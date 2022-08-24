八二三炮戰64周年，台海承平或許讓人們忘卻戰爭所造成的死傷與破壞，然而我們必須清楚認識到，戰爭的陰影始終徘徊在台海上空。

戰後兩岸關係發展始終是大國戰略關係大框架下的一部分，由於中共建軍、強軍的發展規畫，兩岸軍事力量日益失衡是一事實；也由於陸方持續以其軍事力量強化其對東海、台海與南海區域的主權立場，解放軍對印太周邊國家的威脅益增也是事實；更對戰後以美國為主導的國際政經秩序產生衝擊。這是美中關係從戰略夥伴轉向戰略競爭的背景，也是台海情勢再度成為地緣衝突熱點的背景。

基於這樣的情勢，美國推動印太戰略藉以深化與盟邦間的外交、產業經濟（尤其是高科技產品供應鏈），國防安全（如軍售與航行自由）以及社會交流等領域的合作，其目的是為了維持印太情勢和平穩定，不被任何一方片面改變現狀，其中自然也包含台海維持現狀。

但很顯然，印太賽局的各方還在膽小鬼賽局中開車對撞的階段。由於陸方始終未承諾放棄使用武力解決台海問題，反之以擴大軍演的形式，威懾台灣以及威攝與台灣正常交流的國際社群。整個8月，中共軍演不僅在台海實施軍演，更遍及東海、南海。今年適逢中共二十大政權布局的重大時刻，下半年度又是中國人民解放軍例行性大規模軍演的旺季，解放軍的動態自然引起印太國家的憂心。

誠如8月16日蔡英文總統接受自民黨月刊專訪所稱「台海局勢十分緊張」，8月21日新加坡李顯龍總理在新加坡國慶演說中甚至呼籲新加坡人對於可能的地緣衝突要「現實一點」、「做好心理準備」。

我們都知道，由於台灣的地緣位置與國際產業供應鏈的特殊角色，若「台海有事」，印太乃至於全球都將牽涉其中。而未來可預期的地緣衝突形式不一定是戰爭，舉凡各國戰機船艦軍演、導彈試射，或者中共海警、海上民兵、漁船包圍主權爭議島嶼，都是擴大衝突風險的火種。

我們必須提醒，強迫與霸道的手段無助於陸方實現中華民族偉大復興的願景目標，只會升高緊張和對立情緒。8月18日陸委會民調可佐證，國人認為「中共對我不友善」的比例創下20年新高。美日澳民調也顯示，該國民眾對於中國的威脅感到不安。

然而我們也必須認清，台灣在當前情勢下所獲得的國際支持，目的並非鼓勵台海衝突。台灣必須意識到危機存在的事實，台灣必須做好保衛自己的準備。但我們也要認識到，掀起戰端或者委曲求全，都不是台灣的務實選擇。務實與負責的方向是堅持維持現狀，而所謂的現狀維繫的方式，指的是務實深化國際支持與合作，以因應潛在威脅的實力與作為的變化。

紀念戰爭是為了記取教訓，和平不是天上掉下來的，金馬之於台海兩岸，是前線也是橋梁； 1993年起金馬與對岸大陸先後通商、通航，2001年元旦「小三通」試辦，2008年「小三通」全面開放，為2010年兩岸「大三通」鋪墊了可行性的基礎。2018金廈通水，更是兩岸擱下政治分歧，以人民福祉為初衷的實證。

台灣之於太平洋兩岸，是前線更可以是橋梁，矛盾並非不可逆的敵意螺旋。各方政治主張的分歧，各方對生活方式的願景差異，可以是一種競爭，但不必然以對抗或衝突解決，台海情勢的和平穩定是兩岸、也是國際所共享的核心利益。

（作者為海基會前董事長）