新冠疫苗的採購由於全世界都是在僅通過EUA，就由國家採購給老百姓使用，牽涉到疫苗出現不良反應後的責任畫分。採購方式不同於藥品及常規疫苗採購。

常規已取得正式執照的疫苗或藥物採購，是由醫療保險公司向廠商購買。顧客使用如果產生不良反應，當然是由藥廠負責賠償，投藥與投疫苗的醫療單位或醫療保險公司只是負責代位求償，並非負有賠償責任，責任劃分簡單明瞭。買賣雙方議價時，也是仿照政府採購案，議價前當然資料一定保密，價格議定完畢，不但不能保密，還要上網公告。

但是新冠疫苗是一個僅通過國家EUA就執行採購的疫苗。也就是國家在未善盡對疫苗考核的情況下，就讓老百姓使用，出現了不良反應責任就不能完全推給廠商，因為國家並未善盡對疫苗把關的責任，當然必須負擔部分或全部的不良反應賠償責任。由於疫苗的不良反應率最少20%，這麼大的量只有國家才有辦法承擔。所以通常EUA的疫苗都是由國家採購，醫院或醫療保險公司都不願意承擔這麼高的風險。

由於各個國家及各個疫苗廠商對EUA疫苗產生不良反應的承擔比例不一，採購合約都會明白地界定清楚，也會反映到採購價格。這一部分在商業合約簽署後，是有共識必須保密一段時間，避免因為廠商責任分擔的比例不同，而在顧客間產生不必要的困擾。但就是因為這樣的共識，讓陳時中能夠「拿著雞毛當令箭」，把一個只需封存到合約疫苗打完的共識，無限上綱到民進黨的合法包藏非法的貪腐共識。

再看指揮中心對新冠疫苗不良反應的賠償現況，簡直少得可憐。如果將這些轉嫁到疫苗採購價，台灣的疫苗採購價一定低於國際均價。但實際剛好相反，台灣的疫苗採購價是偏高到特高。中間的差價想也知道，跟台灣人買軍火一樣，同時進了台灣人與國外廠商的口袋。

BNT與莫德納疫苗是一樣的，差只差在大魔王莫德納不良反應大得多，而且單價貴10美元，陳時中寧可千方百計阻擋最早看中的BNT，後發先至等著買貴又副作用大的莫德納，應該就很好理解買莫德納絕對比較滋潤。

這波疫苗採購，最滋潤的應該是國產疫苗。政府在做掉不上道的國光後，國產疫苗市場就成為一片肥滋滋的綠地。高端其實是低端技術的疫苗，只要看這類疫苗的高端貨「諾瓦瓦克斯」，美國只定價5美元，就可知道指揮中心以881元台幣保障收購高端疫苗有多麼滋潤，而且這些肥水不落外人田，還是個地道的「綠能」。這些髒東西當然不是一根雞毛蓋得住的，所以必須夠髒，才能使用總統級的「令箭」，目前已經射出了三支箭，總統論文、3+11、新冠疫苗採購合約。兩支是由陳時中射出，可見陳時中才是綠營第一大御前鬣狗，林智堅太嫩了，還有很大的學習空間。

（作者為中華民國防疫學會理事長）