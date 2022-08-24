美國卸任總統川普的海湖莊園遭搜索，懷俄明州眾議員麗茲‧錢尼在共和黨初選中慘敗，備受全球矚目，因為這兩件與川普有關事反映美國政治敗壞，並將深刻影響美國政治的後續發展。英國《經濟學人》雜誌的封面出現一幅漫畫，志得意滿的川普牽著一條狗，這條狗名叫「共和黨」。是的，共和黨已被川普挾持，乖乖的唯他之命是從。

錢尼秉持良知造川普的反，川普展開報復，她兩年前以7成以上選票贏得初選，這次竟拿不到選區內3成選票，慘敗給川普站台背書的對手。身陷法網的川普所向披靡，反他的共和黨參選人多中箭落馬，獲他背書者紛紛成功上壘。美國共和黨的支持者難道不在意眾議院1月6日暴亂特別委員會查出川普「政變」未遂的惡行？難道不在乎川普離職時把白宮大批機密資料帶走的醜事？他們不是不知道，而是普遍不以為意，只因為在以政黨鬥爭大局為重的思維之下，其他一切微不足道，何況認定民主黨和「深層國家」正在毀滅川普，阻擋他再逐大位。

在多數共和黨人眼中，眾院國會暴亂調委會是針對川普的民主黨「獵巫行動」，旨在封殺「讓美國再偉大」運動，以及防止川普2024年重返白宮，而錢尼竟然助紂為虐，協助民主黨揭露暴露川普與隨從者涉入組織策畫煽動攻擊暴行。錢尼聲稱國家利益與民主法治高於一黨利益，但多數共和黨員嗤之以鼻，認為「她的原則並不是共和黨的原則」，對這種叛黨分子當然要除之而後快。

美國日益激烈的政黨惡鬥殺紅了眼，不僅輾壓了是非原則，也蒙昧了固有的良知，致使美國淪為殺聲震天的敵對國度；政治立場極端對立，黨派涇渭分明，即使黨內基本盤都要清洗異見，以純化隊伍。在這種氛圍下，錢尼以為「勇敢站出反對大選舞弊論謊言」，又「義無反顧地調查國會暴動」，可以得到「國家利益高於黨派利益」的良知尚存者支持，結果一敗塗地，還被嘲笑、被冷笑、被獰笑。笑得最開心的是川普，初選證明他在黨內有強大的復仇力，可以清洗歧見與雜音，支撐他再登大位。

川普敗選之後越來越旺，還操控了共和黨，反映美國的政黨撕裂深深蛀蝕了人心，鬥爭壓倒一切，只要我黨贏就好。誠如政治學家福山所說，「這不是一個建設性的、有利於集體檢討的理想環境」，由於這種環境支持，所以川普的治理模式並沒有在危機壓力下發生改變，在其任期內的大多數時間裡，他都和自己統領的國家處於戰爭狀態，因為「他判斷對抗和仇視遠比國家團結更契合自己的政治利益，於是他就利用疫情挑起了爭鬥並加深了社會裂紋。」

不過，美國政治淪落到仇恨深重的地步，川普雖然居「功」厥偉，但更多的是制度變形與社會扭曲等因素造成的，而認為對抗與仇恨優於團結者，遠非他一人或是政黨激進分子，而是普遍存在於全社會中；除了政治冷漠者，多數人都是情緒激昂的啦啦隊員，許多人甚至衝進場內參與搏鬥。他們已將仇恨內化為自己的信仰，政客們利用煽動仇恨擷取政治利益，一般民眾則透過網路傳播仇恨意識，更讓整體社會的仇恨言論走向普及，而且水火不容。長此下去，美國焉能不成為一個失敗國家？