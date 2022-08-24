台南員警凃明誠、曹瑞傑日前在追查機車竊盜案時，遭外役監逃犯林信吾持刀割喉殺害，兩人不幸身亡，歹徒手段凶殘，震驚全台；儘管林嫌於逃亡17個小時後在新竹落網，但此案涉及警械使用時機、外役監管理，乃至於蔡政府對死刑的態度等三大問題，引發社會高度重視及議論。

法律保障大膽用槍

凃員配槍在與歹徒林信吾搏鬥時遭對方搶走，林在殺害凃員後對曹員連開6槍後再持刀追砍。這個不幸的事件發生後，外界又在討論員警使用槍械的時機，所謂「又」是因為這件事已不知討論了多少次。雙警遇害後，內政部長徐國勇立刻喊話警察緝凶要「大膽用槍」，這話聽在曾經因開槍擊斃嫌犯而被起訴的員警張景義耳裡，只覺得如同風涼話一般，根本沒有意義。

張景義於2013年在西門町鬧區攔查黎姓逃犯，黎嫌開車試圖衝撞人群，張景義開槍欲射擊輪胎，緊急中卻擊斃黎嫌，結果他被控業務過失致死罪遭起訴，官司纏訟6年之久，終於在2019年獲判無罪定讞。這長長的6年慢慢消磨掉張景義為民鋤奸的滿腔熱情，讓他慨嘆，若不修法，實在是「越來越不敢用這把槍保護老百姓了」。其他員警又有多少人感同身受？屈屈不過2公斤的配槍，對動輒得咎的員警來說，真是何其沉重！

在這6年間，又發生了數起員警遭歹徒殺害的不幸事件。2014年9月，台北市信義區發生夜店民眾滋擾事件，台北市警察局信義警分局偵查佐薛貞國前往了解遭圍毆致死；2019年6月，台南市刑大偵查佐劉三榮遭人以預藏的改造手槍打死；同年7月，鐵路警察局高雄分局嘉義派出所員警李承翰晚間在台鐵嘉義站自強號列車上處理補票糾紛時，遭情緒不穩的民眾持刀刺傷、流血過多而亡；這次又有兩名員警被殺害。

當員警遭害時，修正《警械使用條例》、提高員警執勤人身安全的保護，都會成為高層發言的重點，但往往不了了之。這次兩名員警慘遭殺害，內政部次長陳宗彥說，《警械使用條例》修正草案已送交立院審查，期待立院能加速審查。

從2019年鐵路警察李承翰被刺後，行政院就開始討論《警械使用條例》相關修法工作，提出修法草案後於2020年在立法院完成一讀。如今一年半過去了，此案仍然沒有進展。民進黨在立法院是多數，如果真的有心想完成修法工作，根本不是難事。蔡政府執政以來，民進黨強渡關山了多少法案？為何碰到攸關全台近7萬名員警安危的《警械使用條例》修法，民進黨的態度就如此消極？這次事件後，民進黨究竟有沒有提升員警執勤安全的決心，民眾都在看。

殺警判死仍未執行

第二個議題是外役監的管理已到了鬆散失序、危機重重的不堪地步。此案嫌犯林信吾原本在明德外役監服刑，可以返家探視過夜，但是他並沒有按規定返回外役監。對此，明德外役監表示，這是「逾假未歸」，並非逃獄。應該服刑的犯人長達一周未返回，還不算逃獄，這種硬拗、胡扯的功力直比蔡英文稱國安私菸案為「超買」，可恥之至。根據監察院調查報告指出，近10年來，各外役監脫逃的受刑人高達39人，是一般監獄脫逃8人的近5倍，問題十分嚴重。放任外役監犯在外趴趴走，增加社會治安風險。雙警遇害事件後，包括受刑人移入外役監條件的檢討和落實管理等課題，相關單位必須提出確實改革的做法，別再試圖用話術粉飾太平了。

第三個令人關切課題的是死刑問題。台灣並未廢死，但蔡政府明顯怠於執行。目前有38名死刑犯仍在關押，其中還有3人涉及殺警。其中一位被判死後過了17年還沒執行，另一人更長達32年。一位員警兒子遭殺害的父親說，殺人凶手如今還好好活著，真的「嘸天理」，心中的沉痛不言可喻。

每遇殺警之類社會重大刑案發生後，從蔡英文以降，政府高層只知空談改革、大發謬論，令人感到厭煩與憤怒。但民眾這次已不再容忍政客的誇誇其談，蔡政府必須拿出實際行動，否則民意必會反制。