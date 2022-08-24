林智堅論文門兩案齊發，也雙雙失守，被判定抄襲，這對台灣學術界可以說是一個有利的轉機，既維護了學術倫理，更開啟了防杜政治凌駕學術的新契機。

長久以來，台灣學術界屈居於政治之下，幾乎等同是政治人物獵取名位的終南捷徑，各種偽冒、抄襲的事件層出不窮，早已為多數正直學界人士所詬病；但由於政治人物挾持著龐大的行政權力及經費資源，牢牢箝壓住學界咽喉，學者憚於糾舉，遂令不少望風希旨的不肖人士與之深相綰結、通同舞弊，一群不學無術者可以憑此捷徑，暢其登龍之術，以致學位文憑失去其應有的意義與價值，此實為學術界最大的恥辱與隱患。

林智堅案之所以令人矚目，緣於他不但是鼎鼎有名的「五星市長」，更是執政黨所刻意培植的「明日之星」，故而爆發出抄襲事件，不但震撼了政界，也讓學界為之沸騰，一舉將政學兩棲淆亂情狀，完全曝陳於世人之前。

林智堅的兩本論文，就獨立自主的學術判斷而言，可謂鐵證如山，難以狡賴。然而，就在情勢渾沌未明之際，我們已可看到政治力量是以如何龐大而密集的攻勢施壓於學界，甚至就在全台首學台灣大學判定其為抄襲時，執政黨以蔡英文為首，仍企圖力證其「清白」，而若干側翼，還是口口聲聲認為這是「政治操作」，等於是正式與學術界宣戰了。

台灣大學夙負聲望，對學術倫理的自主與尊重向來有口皆碑，猶然會有政治蠻橫的施壓；這頗讓許多人對私立的中華大學能否有如台大般的抗壓力，感到擔憂，畢竟，私校的經費往往有賴於教育部的挹注與補助。中華大學的學倫會面對此一壓力，能夠堅定地站在學術的立場，作出嚴重抄襲的判定，委實不易，這足以證明台灣的私立大學儘管經營未必完善，還是可以寄予厚望的。

台灣大學、中華大學的兩次戰役，其實遠遠不止是學術倫理之爭，而是學術與政治畫清界線的定位之爭，經此二役，政治力退出大學校園將成趨勢，這對台灣學界的獨立自主，顯然就具有里程碑的意義。中華大學甚至比台灣大學更加值得稱道，因為他們不但定讞了林智堅的抄襲，更明言將要針對其間失職、縱容的教授展開調查與懲處，這是台灣大學目前尚無具體交代的事項。

林智堅所爆出的抄襲醜聞，絕對不是孤例，眾所皆知，政治界中的「林智堅們」還不知有多少未經舉發的。但經由林智堅的論文門，學界可以循此出發，以更嚴格、更公正的態度，對這群沽名釣譽的政治人物，展開全面的清查，這無疑是樹立台灣學術完全自主的最佳契機。

在此，希望學術界再接再厲，糾舉出這些害群之馬，以還我學術界一片淨土。

（作者為退休大學教授）