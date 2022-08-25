由於台海情勢風急浪高，今年八二三炮戰紀念日格外受到重視，「和平」兩個字成為了一面呼喚人心的旗幟。蔡英文發聲，「我們也會向世界證明，和平、安全、自由、繁榮，台灣人民有決心也有信心守護」，「辣台妹」的字典裡還是能找到「和平」這個詞條。

不過，「一個和平，各自表述」。台灣多數人追求「和平分治」或「和平維持現狀」，還有人想要「和平台獨」，美國要的是避免跟中國直接開戰的「和平遏華」，而北京要的則是「和平統一」。換句話說，各方所謂的「和平」都是有條件的，如果光是去脈絡化的談「和平」，抑或不把「和平」的前提開誠布公談清楚，「和平」終究只能成為遙不可及的空言。

當年八二三炮戰爆發的背景，其中之一當屬美國有意推動兩岸「劃峽而治」，令台海分裂永久化。如今在緬懷金門軍民犧牲的歷史時，往往提到炮戰過後兩岸之間長期的「默契」，卻未提當年老蔣總統堅持的「一個中國」立場，「福建省金門縣」就像衣服上的鈕扣連繫著兩岸。如果要說兩岸過往存在著什麼「默契」，那也是「一個中國」，而不僅僅是井水不犯河水的分治表象。忽略了這一點，就無法從歷史看到和平的真正基石。

就在八二三炮戰64周年的前幾天，大陸國家主席習近平結束北戴河會議後的第一個公開行程，前往考察了遼瀋戰役紀念館，外界莫不推測此行究竟釋放什麼政治訊息。遼瀋戰役在中共黨史上已有定論，一來是國共軍事形勢的轉折點，二來是戰略方向決定的象徵。當然，遼瀋戰役也是中國「變天」三大戰役的揭幕之戰。

習近平此行對於解決台灣問題的現實意義或已不言而喻，不過最重要的關鍵還是北京眼裡的戰略問題。結合日前解放軍大規模的圍台軍演，以及第三份台灣問題白皮書來看，北京很清楚知道統一台灣是一場國家實力的持久戰。大陸海協會副會長孫亞夫接受陸媒專訪時也說，要從國際國內兩個大局來做統籌考慮，「很可能還是要一個回合一個回合地較量下去，直到取得完全的勝利」。

今天擺在台灣眼前的，和平或戰爭固然重要，但統一壓力也比過往任何一個時期更接近台灣。這個問題始終不存在於擅長翻騰民粹情緒的主政者視野之中，卻不表示它會因此煙消雲散。如果守護「民主台灣」的終極目標是走向台獨，那麼「和平」只是掩蓋戰火的一件華麗外衣；如果為了「維持現狀」而義無反顧搭上美國挑動台海的戰車，要想「和平」永存，恐怕也只是淪為美國炮灰前的美麗想像。

從遼瀋戰役到八二三炮戰，戰火的無情永遠令人警惕，但同時也說明了兩岸的問題脫離不了內戰歷史，解決的時間點被凝固、往後推遲到64年之後。回到前面說的，「和平」既然各有前提，也就意味著「和平」不是沒有期限的，要想延長和平的「保鮮期」，直面歷史原點是一條不該被避而不談的路徑，現實客觀形勢更是不能被視而不見的要素。

當眾人內心或多或少已察覺到台海終局或將越來越靠近的時刻，沒有人會否認台灣需要靠自己來守護。遼瀋戰役不只是中共紀念的對象，其實對台灣也是一個提醒，唯有認清戰略形勢，才可能找到對自己最有利的位置和下一步。

同樣的，八二三炮戰更是一個提醒，當時美國力量的介入最終引來彈如雨下，結果今天台灣主政者紀念的方式，卻是放上與美國、日本政治人物的合照做為背書。找錯鑰匙非但無法通往和平，反而可能還會重蹈了歷史的覆轍。

（作者為《香港01》駐台首席記者）

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