戰後國共4年內戰，毛勝蔣敗。毛在1949年10月1日的開國大典上，宣布中華人民共和國和中國人民政府的成立。從此，「中華人民共和國是工人階級領導的，以工農聯盟為基礎的人民民主專政社會主義國家。」不再是孫中山以三民主義所創立的中華民國。此舉反予蔣氏以大好機會，使中華民國和三民主義繼續在台灣生存發展，與中華人民共和國相對峙。

大陸與台灣，無論就面積和人口而言，均不成比例，但兩人在兩岸留下的歷史紀錄，卻大不不同。蔣在台灣的成就，即如美國學者陶涵的評述：在台灣的26年期間，蔣主持一個穩定、和平的微型中國，有機會建設國家；以經濟和社會指標而言，他相當成功，替台灣的經濟奇蹟奠定基礎──這份成績在他撒手人寰時，可謂功大於過。

至於毛氏，雖有廣大民眾的大陸政權，但其經濟建設，遠差於蔣在台灣的成就。據大陸學者的評析，認為蔣去台灣，始終堅持穩定高於一切，對台灣經濟建設就有相當幫助。毛則相反，在其政權鞏固後，不再有戰戰兢兢、如履薄冰之感，其特性中之浪漫主義自然顯露出來，從大躍進到文化大革命，為追求和實現自已理想目標，發動一次又一次運動，使得人們始終處於你死我活鬥爭之中，幾乎沒有可能集中精力經濟建設。大陸經濟之所以落後台灣，與此不無關係。

此外，蔣在台灣威權統治，只著重於政治及軍事，並不干預經濟。在經濟上大搞「專家治國」，實行自由經濟，任用一批從美國留學回來的知識分子，用經濟的方法，改造台灣。大陸恰恰相反，與毛對專家和知識分子看法有關。毛總強調「卑賤者最聰明，高貴者最愚蠢」和「書讀得越多越蠢」之類的道理。自詡為「小人物」代言人，鼓勵「小人物」來打倒大人物。毛痛批知識分子的言論，有時相當激烈，歷次發動大批判和政治運動，使知識分子難以接受。中國經濟在很長一段時間內搞不上去，與毛不尊重知識分子，實有關係。

不過，蔣在台灣，也做了一些錯事，例如1947年的「二二八」事件，未能有效制止，以及1949年撤守台灣後頭幾年的大規模行刑。這些行為在在違反人性，而且以蔣本身的目標來講，也沒有必要。即使毛澤東在中國大陸已經和平時也殺了數以百萬計的無辜人民，並不能改變蔣氏此一錯事。

毛在大陸大肆屠殺，是在1951年1月，他接到地方資料，有一個中共軍在湘西21個縣，共殺了「匪首、惡霸、特務」4600餘人。毛認為這正是重新掀起鎮反運動的時機，隨即親自掌握全國鎮反工作，4天之內，連下數道指示，要求嚴厲鎮反。要在上海、南京、廣州各地各殺數百人、數千人不等。自2月起，北京、天津、重慶等大城市遂開始大殺「反革命分子」，天津在3月間殺了150人，毛指示要在年底前再殺850人。

據這年5月中共的全國公安會議為了貫徹毛的指示，作出具體的規定：「關於殺反革命分子的數字，必須控制在一定比例內，其農村不應超過千分之一，城市不應低於千分之一。」這一運動的結果，據中共公安部副部長徐子榮1954年1月的報告：「前後共逮捕262萬餘人，處死71萬2千餘人，監禁120萬9千餘人，管制120餘萬人。」就處死人數而言，是人口的千分之1.2。與毛的「比例」指示相符合。

另一數據顯示：當時中央決定把殺人的數字限制在人口的0.05%到0.1% 之間。假定大陸人口是6億，則應殺30萬至60萬人。估計被殺的，可能為50萬人，250萬人被捕。以上兩項數據接近。

（作者為文史工作者）