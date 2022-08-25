獅頭山是新竹苗栗地區知名的的佛教聖地，日本時代曾名列台灣12勝景之一，是一處風景秀麗、具有歷史人文氣息的登山步道。今天我要講的是一個很少人知道的軼事，在獅頭山「勸化堂」裡，供奉著的一個日本警察的牌位，他生前犧牲了自己，卻換取2千個台灣家庭可以相聚團圓，雖然只是一個小故事，卻在那個大時代中顯示人性的光輝和情誼。

獅頭山最早於1895年時，就有僧侶利用天然岩洞興建寺廟，目前沿山建有大小寺庵十餘座，前山為「獅頭」位於苗栗南庄，後山則是「獅尾」在新竹峨眉。這次我從獅尾出發，選擇走「藤坪步道」上山，藤坪步道一開始先是陡上，不過鋪有木棧道還算很好行走，之後就是很質樸舒適的泥土路，「藤坪」是一個自清朝就有的舊地名，以生長許多的藤類植物而聞名。

接著再連著走六寮古道，1834年粵籍的姜秀鑾以及閩籍的周邦正合組「金廣福」墾號，進入北埔、峨眉及寶山一帶拓墾，為了確保墾殖的安全，並防範賽夏族人的攻擊，乃設立36處隘寮，六寮就是其中之一。六寮古道途中有一個知名的景點，是一株樹齡約有400年的樟樹，因為其有七根樹幹，所以被稱為「七星神木」，也因為有這株神木，六寮的地名後來也改稱為「七星村」。

古道上會遇到一處小聚落，在百年前的〈台灣堡圖〉上就有標示這個村莊，稱為「六寮聚落」，居民以種植水果、蔬菜和茶葉為生，附近有一處觀景台，視野相當良好，可以遠眺北五指山、新竹飛鳳山，甚至桃園石門山。經過了六寮聚落後，再沿著小產道繼續往上爬，會經過聚落的柑橘園，然後到了山頂則有一片茶園，這裡的位置屬於獅頭山「獅背」的位置，稜線的最高點甚至比獅頭山海拔更高，所以適合茶樹的生長，我檢視1924年的台灣地圖，當時這裡就已經開闢為茶園，可見其種植歷史已在百年以上。

檢視1904年〈台灣堡圖〉，就會發現六寮古道才是真正百年的越嶺古道，而並非大家悉知的「獅山古道」，因為百年前獅頭雖然已經開發，但獅尾區域卻還是一片荒蕪。

另外地圖上也有另一個令人意外的發現，也就是百年前的獅頭山，並不是在現在「獅頭」的位置，而是在「獅背」的位置，也就是位於茶園往上的稜線高點，兩者位置竟相距超過1公里以上。事實上獅背海拔516公尺也確實是最高之處，不過後來日本政府測量土地時，將三角點埋在獅頭的位置，自此獅頭山才改在海拔492公尺的獅頭位置上。所以百年以前獅背才是稱為「獅頭山」呢！

接著要走一段獅背稜線山路，路況較為原始，不適宜一般遊客行走，中間會有幾處的觀景點，俯視中港溪的視野還算不錯，近處紅色的橋是田美大橋，橋的左上方的村落就是田美村，再往河上游遠處就是南庄，這裡還可以遠眺神桌山、仙山的「神仙縱走」稜線，還有南庄的向天湖山等。

獅背稜線路可以接到「望月亭」，也就是獅山古道的最高點，此處同時也是新竹與苗栗的縣界，再由望月亭再走十分鐘，即可登頂獅頭山。獅頭山海拔492公尺，為台灣編號第29座小百岳，山頂立有一顆三等三角點編號25號。至於獅山古道全程約5公里，可以連接獅頭與獅尾之間，並沿途欣賞各座廟宇寺庵。

獅頭山最早建立的寺廟，為1895年的獅岩洞，又稱為元光寺，創立人邱普捷，原是桃園大溪人，平日以採藤及採樟為生，某日在獅頭採樟腦時，在山頂發現一處洞穴，裡面竟然有許多白骨，疑似是原住民或被出草的漢人之屍骨，邱普捷於心不忍，商請曾姓地主超渡，後來索性加以整修而設立佛寺，成為獅頭山開山始祖。

早期的獅岩洞。（圖：水靈文創提供）

獅頭山第二座，同時也是最有名氣的寺廟，稱為「勸化堂」，設立於1901年，由南庄地方仕紳──黃開郎，發起募資興建，並擔任第一任的堂主，黃開郎是南庄地方名人黃祈英的曾孫。另一個獅頭山的知名建築物是「靈塔」，在1935年因發生「關刀山大地震」而被震毀，於1952年才又募資重建。

在勸化堂裡面，有一個非常特別的牌位，供奉一位名叫廣枝音右衛門的日本人，到底他是誰，怎麼會祭祀在勸化堂裡？原來他是一位日本時代的警察，被派駐在竹南郡服務，1943年第二次世界大戰時，他被日本指派為巡查隊隊長，帶領2000個台灣青年組成的海軍巡查隊，支援菲律賓的作戰，他雖然身為隊長，但是對部下非常照顧，就好像對待自己的兄弟一樣。

到了1945年2月，美軍登陸菲律賓，以優勢的兵力圍攻馬尼拉超過3周，眼看形勢已經無法逆轉，日本下了一道軍令，要求所有隊員攜帶炸彈，發動衝鋒並且引爆炸藥，以便與美軍同歸於盡，接到命令後，廣枝做為一個日本的軍人，自然知道必須要服從命令，但是他也深深不捨這些出生入死的弟兄們。於是他召集全部隊員，很沉著地對大家說：「我做為一個隊長，很遺憾不能帶著你們回家，你們是台灣人，家裡也有妻小等著，希望你們一定要活下來，所有的責任由隊長我一個人來扛……」，於是他下令投降美軍，等到確認隊員都投降了，他就立刻拿出手槍，一槍打進自己的腦門，扛起了抗命的責任，但也因此保全了所有台灣隊員的生命。

台灣隊員感念隊長的恩情，幫廣枝隊長在勸化堂的輔天宮設立了牌位，每年都會相聚獅頭山向隊長感恩祭拜，但是因為擔心「政治不正確」，大家都不敢聲張，所以很少人知道這件事蹟，這個溫馨的聚會持續了近70年，最後一位倖存的隊員在2013年也過世了，沒想到聚會竟然沒有停止，隊員的下一代繼續每年碰面，甚至有在台灣的日本人，受到這個故事的感召，也加入了這個聚會。活動會不會永遠舉行下去？我不知道，但我確知即便沒有盡忠報國、為國犧牲的大道理，但是這個感人的小故事，反而更體現大時代人性光輝的珍貴情誼。

【本系列完】