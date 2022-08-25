國發會日前公布人口推估報告（2022～2070年），表面上本次推估與兩年前的估計差不多，事實上，是有差別的，尤其十年後老化程度、工作年齡人口下滑的情況，本次推估多有修正，台灣這班老年化列車正加速駛向2070年的老年社會。

本次報告之所以會被解讀為變化不大，原因在於各界關注的「超高齡社會」於2025年到來這件事，和兩年前的推估相同，還有，「人口紅利結束」這件事，上回認為會落在2028年，本次推估一樣也是2028年，這兩件最為大家注意的時程既未提早，也未延後，因此這份推估沒有獲得太多的重視。

人口推估（projection）不同於經濟預測（prediction），經濟預測是循歷史資料以聯立方程式來推測經濟成長，太平時期的預測尚可，但只要遇上金融風暴、能源危機則預測馬上失準。人口推計則不然，除非我們像電影「班傑明的奇幻旅程」的男主角一樣年齡倒著走，否則今日的年輕人，二十年後自然會邁入中年，再二十年後自然進入老年，只要依循生育率、死亡率及社會遷徙定期調整，何時會進入高齡社會，何時人口紅利會結束，何時老人會占三分之一，其推估雖不中亦不遠矣。

人口推估，早年稱人口推計，就是把現在的人口結構，投影到三、四十年之後的未來，提前告訴我們，如果讓現的社會文化、結婚率、生育率持續走下去，三、四十年之後會變成怎樣，如前所言，這不是經濟預測，不會因為能源危機、金融風暴就改變人口變化的路徑，非常具有參考性，同時，這不會是「狼來了」，當報告說哪一年老年人會占三分之一、哪一年大學入學人數會少於20萬、哪一年依賴人口會超過工作年齡人口，不要懷疑，都將一一實現。

我們認為本次推估有不少重要的趨勢，值得深思，以下是我們四個觀察：

第一、老化現象正在加速：兩年前的報告指2045年老人占三分之一，本次推估提早到2044年，之所以如此，生育率下滑應是主因。一般而言，未來某一年有多少老人是已知數，變化不會太大，但未來某一年會生多少小孩則是未知數，例如2000年初多數人認為台灣每年的出生人口將一直在20萬以上，隨著少子化，這一看法逐年下修，兩年來出生人口屢創新低，以致本次推估下修各年總人口，在老人數目不變，而總人口下修的情況下，老人占比因此升高，老化提前報到，若生育率再下滑，老化還會再加快。

第二、三十年後世界最老：如今台灣雖快速老化，然而拿國際資料一比，好像還不老，以2020年而言，台灣老年人口占比16.1％，低於美、歐的20％，然而別太高興，十年後，也就是2035年，我們老年人口占比升至27.7％，已超過美、英、德、法、瑞典、挪威等國，三十年後，到2055年我們老年人口占比升至39.3％，非僅遠遠高於美、歐25％，也比日本老，台灣幾乎成了世界上最老的國家。

第三、龍年效應逐漸消失：長久以來，龍年出生的小孩特別多，例如1988年超過34萬，2000年仍有30萬，2012年僅23萬，後年（2024）又逢龍年，估計將降至16萬，為歷來龍年最低，再下一次龍年14萬，再下一次11萬，這不但反映龍年效應遞減，也告訴我們，隨著少子化世代進入婚配年齡，能結婚生子的族群劇減，出生人口將呈螺旋式下降，屆時就算龍年的生育率再高，也不管用了，三十年後的龍寶寶終將跌破十萬。

第四、少子化創造高齡化：今天的幼兒是明日的青年，今天的青年是明日的老年，從動態思維觀察人口結構，可以得出一個結論，少子化創造了高齡化，少子化不會一下子把社會帶入高齡化，但隨著時間推移，一年、兩年、十年、二十年之後，少子化的種子就結出高齡化的果子。台灣出生人數於2001年跌破30萬，2008年跌破20萬，今年將跌破14萬，這段期間台灣老化速度愈來愈快，兩者可謂桴鼓相應。

劉希夷《代悲白頭翁》如此形容老年社會：「年年歲歲花相似，歲歲年年人不同」，這兩句是唐詩名篇裡的名句，言淺而意深，老化是年年歲歲、歲歲年年，於不知不覺中到來，昔日於花前清歌妙舞的美少年，在歲月摧折下成了寂寞臥病的白頭翁，荒蕪景象讓人不忍，這首詩正是台灣未來的寫照，若不以政策紓解，「一朝臥病無相識，三春行樂在誰邊。宛轉蛾眉能幾時，須臾鶴髮亂如絲」的情境很快就要席捲台灣社會了。