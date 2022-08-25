請蔡政府、林義雄、廢核聯盟等人，好好看看日本大哥哥是如何打你們的臉！ 他們不但要重建新的核電廠、重啟多個舊核電廠，還要延役至60年！理由除了是為了減少碳排放外，俄烏戰爭何嘗不是讓日本政府寧可冒著地震的風險，也必須要加建新核電廠，而且數目不會只有一座。

那麼唯日本政府是從的民進黨政府，為何要把新建好的核四電廠停止商轉，然後把燃料棒半夜偷偷運出國、賤價賣回給供應商？

本來馬政府已經做到「超前部署」，完成了最先進、安全係數最高的核四廠，原本可以超越日本，提供全台清潔穩定的能源，沒想到一個林義雄，一個主張「用愛發電」的蔡總統，就將本來可以讓台灣在碳足跡上大步超前鄰國的機會，被他們硬生生扯後腿，到如今動輒缺電的窘境。尤其在最近共軍屢次試射飛彈後，進口外國天然氣供火力發電的管道，顯得危機四伏。

成天把「愛台灣」掛嘴上的民進黨政府，卻讓台灣天空籠罩在嚴重污染的煙塵中，讓得到肺腺癌、呼吸器官病變的人數，不斷增加。君不見燒汽油的機車、汽車滿街跑？燃煤發電廠還在繼續營運，風電有一搭沒一搭，太陽能板就是把台灣全島空地及魚池全部蓋住，也增加不到10%的發電量。然後卻把最乾淨、最廉價、最穩定的核四發電廠封存起來，實在是匪夷所思。

這件事，證明了蔡政府就是犯了嚴重錯誤，還是不認錯、不道歉、不改善，繼續一意孤行。

另外一件事，就是小英男孩林智堅，已經先後被兩家大學認定碩士論文抄襲無誤，並撤銷其學位。當初動用全黨力量力挺「抄跑堅」的蔡總統，直到林智堅宣布退選，還在堅稱「相信智堅的清白」。真相大白以後，蔡總統至今依然不認錯、不道歉、不悔改。

如果一個國家領導人，可以昏庸到這種地步：明明做錯了，還死不認錯，眾人皆醒我獨醉，人民還能相信妳嗎？國家人民的命運，還敢交到你手上嗎？任何一個中南美洲的總統，如果昏庸到這種地步，大概已經被人民轟下台好幾次了！

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