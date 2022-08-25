美日韓3國海軍8月在夏威夷舉行的太平洋之龍的聯合反導演習，這是5年來韓國首次參與美國及日本的海上演習，韓國此舉可能會影響與北京的關係。（圖／美國海軍）

關島會成為「21世紀的珍珠港」？

不斷有美國人發出這樣的警告，最近更是集中。在他們的描繪中，中國人民解放軍會偷襲關島，摧毀島上的美軍基地。

這是打第三次世界大戰嗎？

然而，美軍在做著實實在在的準備，正加緊升級在關島的軍事防禦能力，「防備中國可能發動的襲擊」。

●升級導彈防禦系統

根據美國軍事媒體和專家透露，作為美國在西太平洋上的重要軍事基地，關島正在進行的是導彈防禦系統的升級改造。

有多位美西方軍事專家認為，目前關島的導彈防禦能力還不足以應對中國可能發起的全面導彈攻擊，所以亟需盡快升級成功，以提高關島在危機爆發後的生存能力，保護島上美國公民。

而且，這些專家認為，「只要關島仍能發揮作用，就有助降低解放軍攻佔台灣的成功率」。

美國導彈防禦局（MDA）局長、海軍中將喬恩‧希爾近日在出席2022年太空與導彈防禦研討會（2022 Space and Missile Defense Symposium）時，透露了在關島建立大幅升級的防空反導系統的進展情況。

希爾直接點名，關島現在面臨著「升級的威脅」，特別是來自中國的威脅，包括越來越先進的彈道導彈、巡航導彈、新的高超音速武器，甚至來自太空的潛在威脅，這些威脅可能同時從多個不同的平台發動攻擊。

實際上，從五角大樓，到美軍印太司令部，再到美軍的導彈防禦部門，近些年來一直在不遺餘力地加強關島的軍事能力。美軍印太司令部為了應對所謂「中國軍事威脅」，提出「分散威懾力」計劃。而關島就是這個計劃的核心之一。

但是，美軍還是覺得現在把關島打造成「前沿軍事堡壘」的建設速度慢了。

實際上，美國2023財年預算草案列出了8.92億美元，包含了導彈防禦局在關島打造彈道導彈防禦能力和高超音速導彈防禦能力的計劃，而美國陸軍則負責巡航導彈防禦系統，這兩個系統在能力上有所交叉。

不過，矛與盾的對抗從來都不是簡單的或者直線型的。

關島能否攔截住來自解放軍飛機、軍艦和陸基平台的導彈，一方面要看來襲導彈和反導系統的數量，另一方面還要看兩者的性能誰能壓過誰。

所以，關島反導防禦系統的攔截器、傳感器、指揮和控制節點以及其他組成部分的確切數量尚未最後敲定。

不過，美國導彈防禦局和美國陸軍目前已經基本確定，要在關島部署目前最先進的彈道導彈和巡航導彈防禦系統，包括「薩德」系統以及配備以色列製造的「鐵穹」反導系統的試驗型部隊。美國主要看中後者具備反巡航導彈能力。

英國航空航天系統公司（BAE）前不久宣佈已從洛克希德•馬丁公司獲得一份合同，為「薩德」反導系統的攔截導彈設計和製造下一代紅外導引頭，提供對抗彈道導彈威脅的關鍵傳感和制導能力。

BAE系統公司聲稱，其導引頭技術可以尋找並鎖定時速達到17000英里(27300公里)的導彈，使「薩德」制導系統能夠引導攔截彈更及時地應對來襲導彈威脅。消息人士還指出，「薩德」的高空攔截能力，降低了彈道和高超音速武器的風險。

●佈局亞太反導網

在美國「分散威懾力」計劃中，除了關島之外，澳大利亞、日本和韓國，乃至部分東南亞盟友，都是其考慮的對象。

在這一背景下，不光是關島，在澳大利亞、日本和韓國等盟友的領土內，美國正想盡辦法，加強反導設施的部署，並與美國的反導網聯網，形成了一個在亞太佈局的更大反導網。

不久前，美海軍在夏威夷附近海域舉行了「太平洋龍-22」反導演習，其中包括來自韓國、日本、澳大利亞和加拿大的軍艦。這是澳大利亞和加拿大軍艦首次參加這項演習。

而且「太平洋龍-22」是該系列演習中，第一次使用「標準-3」Block IA導彈對短程彈道導彈靶彈進行實彈攔截。

「太平洋龍」系列演習主要在美國太平洋導彈靶場附近，演練彈道導彈探測和追蹤。今年的演習，因為是實彈攔截，邁出了從導彈預警、跟蹤、模擬攔截，向實彈攔截的重要一步。

需要注意的是，現在打著「防範中俄」的旗號，美國在把澳大利亞、日本和韓國「撮合到一起」。實際上，特別是加強這三個國家之間，以及這三個國家軍隊與美軍的互聯、互通、互操作能力。

未來一旦東亞有事，甚至一旦台海有事，美國的最終目的是可以快速形成一個比較完善的反導預警網絡。雖然美國有時候說是針對朝鮮的，但具備了這種能力之後，必然也可用於針對中國的導彈。

關島被稱為是美國最西端的領土，離美國本土很遠，反而離東亞大陸比較近。而關島距離台灣大約為2700公里。在第二次世界大戰結束後，這裡成為美軍在第二島鏈最重要的軍事基地之一。

現在，美國極力渲染關島可能成為另一個「珍珠港」，其實是想盡可能地向自己的亞太盟友傳遞「中國導彈威脅」。

從射程上看，關島已經在解放軍「東風快遞」的打擊範圍內。一旦「台灣有事」，關島距離很近，在軍事安全上發揮的作用至關重要。而且，關島也可能作為後勤樞紐和武器平台的中轉「基軸」。

關島部署過美軍F-22和F-35第五代戰鬥機，以及B-2隱形轟炸機，而且這裡還是西太平洋唯一的美國潛艇基地。美國的核潛艇輪換部署在這裡。

一些美西方軍事專家認為，如果美國決定干預台海，美國以及潛在盟國的空軍和海軍前沿部隊可以從關島開展行動，這可能包括遠程打擊和防空行動（air defense operations），以攻擊和削弱解放軍的作戰能力。

今年6月，美國印太司令部司令海軍上將阿奎利諾公開表示，在中國導彈先進能力和更遠的射程面前，關島面臨著360度的威脅。

還有一些美國專家聲稱，關島目前的防禦水平，可能不足以應對解放軍對該島的全面彈道導彈襲擊。比如，解放軍最有可能使用有「關島殺手」之稱的東風-26彈道導彈，這種導彈可攜帶從反艦彈頭到核彈頭等多種有效載荷，攻擊關島。

但對關島最有可能的攻擊形式是攜帶常規彈頭彈道導彈、巡航導彈和高超音速武器。美專家稱，如利用東風-17高超音速武器來瞄準位於關島的機場跑道、港口。或者破壞美軍的指揮控制和後勤體系，比如C4ISR 網絡。

●專家分析：效果有限

空軍專家傅前哨對「補壹刀」分析稱，美國給關島基地配備的反導系統，實際效果非常有限。

要知道，反導系統反的導彈數量本身就很有限，又很難得到及時補充，在遭到密集攻擊的狀態下，恐怕取得的攔截效果是非常有限的。這一點美軍其實自己心裡有數，因此美國在關島部署反導武器系統，更多是想起到一個威懾性作用。

傅前哨稱，美國軍方已經很清楚，一旦和中國發生對抗，它部署在中國周邊的這些基地必然會在我們的火力覆蓋範圍內，存活概率很低。所以美國現在採取的策略是分散部署，也就是把派駐在沖繩的美軍分散到其他地方，比如澳大利亞和關島這些距離稍微遠一點的地方。

分散部署，然後集火攻擊，從不同的中遠程基地集中攻擊相關目標，但這種戰略能否奏效還是一個未知數。

基地分散部署而且距離又很遠，一旦發生武力對抗，基地的後勤保障和正常運轉如何保障？情報信息收集如何暢通？指揮控制如何一體化？這些都是問題，如果不能及時聯通，那麼所謂的集火攻擊就很難做到了。

還有軍事專家對「補壹刀」分析認為，事實上，美方頻繁炒作中美軍事對抗的話題，搞模擬推演，通過媒體放風，都是為了加劇地區緊張局勢，達到自己的目的。

具體來說，美方想通過這樣一系列的輿論行動，加強關島的防禦，更進一步來說，美國還想完善其在亞太的軍事體系，把關島打造成橋頭堡。

近來美方的一系列動向都表明了這一趨勢。比如，在第一島鏈的軍隊駐軍相對減少了，美軍開始大量往第二島鏈部署，除此之外，巴布亞紐幾內亞搞的馬努斯基地，澳大利亞的達爾文港基地，北馬里亞納群島的天寧島、塞班島，這些美國都在重新利用起來。

專家稱，通過這些行動，美方本想「一箭三雕」：既在國內展示了自己的對華強硬，向國會拿到更多預算撥款；又向盟國展示了自己在印太地區投入的決心，展示了自己的「領導力」；最後還想借此達到威懾中國的目的。

但劇本不會都按照美方預料中的來。

8月23日，中方宣佈在珠江口海域內有軍事活動，另外，浙江海事局也發佈航行警告，22日在東海水域內進行實彈射擊。此前，解放軍已經在南海、東海、渤海和黃海展開至少五個海上軍演和軍事任務，橫跨解放軍南部、東部和北部戰區。

美方的種種挑釁，域內國家也看在眼裡。近日新加坡總理李顯龍在國慶群眾大會的講話中就警告，亞太地區要為接下來中美關係緊張局勢升溫而出現更激烈的博弈衝突做好準備。亞太國家不想捲入大國紛爭的心理顯而易見，但美方置若罔聞，執意在亞太地區分裂秩序、製造對抗的種種行徑，正在讓該地區陷入北約化的風險。

至於美方炮製的「關島很可能成為21世紀的珍珠港」的說法，這是美方又一次對華輿論目露凶光的「先發制人」。在這背後，往往尾隨著美國處心積慮的對中冒犯行動，需要引起我們高度警惕。

（本文來源：「補壹刀」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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