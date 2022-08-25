繼台大日前認定林智碩士論文抄襲，撤銷其碩士學位後，中華大學24日公布審議結果，確認林智堅論文多處重要部分均有大幅度抄襲，違反學術倫理，建議撤銷林智堅碩士學位。

林智堅遭人檢舉涉嫌抄襲後，蔡英文總統力挺林智堅。台大學倫會8月9日以抄襲情節嚴重，撤銷林智堅碩士學位，等於給了蔡總統一個巴掌。可是這一個巴掌，並沒有打醒蔡總統。

蔡英文10日以黨主席身分，向民進黨中執會喊話，請全體黨公職團結一致，相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白。等於是完全無視台大的審議結果。

如今中華大學也認定林智堅論文抄襲，等於又給了蔡總統一個巴掌。蔡總統眼中只有政治，沒有誠信；重視的只是選舉，不是是非。可是事實勝於雄辯。這左誠信、右是非兩個巴掌明確準狠，使蔡總統無法閃躲。

蔡總統挨了兩個巴掌完全是咎由自取。只是不知道蔡總統面對此一情勢，是打算繼續硬拗？還是向國人道歉？或是裝聾作啞，唾面自乾？

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