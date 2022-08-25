前總統陳水扁8月24日發布3點緊急聲明，強調陳時中無懼可能的棄保效應，將成為民進黨第二位台北市長；永遠第一陳時中擔任台北市長綽綽有餘；擔任防疫指揮官縱有分歧也是瑕不掩瑜。阿扁被塔綠班、1450出征，「順時中」交心表態的溢美之詞，頗不尋常。

阿扁係因《Bit King比特王出任務》節目以「陳時中選台北市長，連阿扁都看不下去了」為題，大酸陳時中防疫指揮官與準備市長選舉相互矛盾，兩項工作可能都做不好。惹翻了為陳時中選舉保駕護航的綠粉，而被網軍出征。

事實上陳水扁在《比特王》節目中並非第一次這麼說陳時中，2021年12月12日陳時中上阿扁《有夢上水》廣播專訪時，阿扁在節目尾聲就曾提醒陳時中要早一點離開指揮官位子，好好準備市長選舉，當時這番話激勵期勉陳時中，陳時中沒有不舒服也沒有受刺激的不悅，怎麼阿扁同樣的話在《比特王》節目再說一遍，陳時中與支持者就受不了呢？

不過，再細看阿扁的緊急聲明第一點，果然驚嚇度破表，「陳時中無懼『可能的棄保效應』…….」，在此之前並沒有在《有夢上水》被提出，這次緊急聲明反而出現，雖然阿扁寄望他贏，但「無懼」顯然指的是被棄，而非被保，莫非陳時中陣營感受「被棄」的壓力山大而不得不防？還是阿扁反擊網軍一再提保外就醫和陳致中選情……逼得阿扁緊急聲明表忠，帶出弦外之音？

陳時中若無法突破國民黨4成基本盤，即使民調第二名，拉不開與第三名黃珊珊的差距，就有可能複製姚文智17.28%「被棄」的苦果，綠營支持者中有一大票人討厭國民黨贏，民調第二名對他們一點意義也沒有。阿扁看得懂，陳時中看不懂嗎？

阿扁是1994年台北市長選舉「棄保效應」的得利者，陳時中去年底講不聽，現在講，知道會怕了，1450出征阿扁，來得及止血嗎？阿扁拋出「棄阿中」卻肯定是會發酵的！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※