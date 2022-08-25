鄭寶清自行參選桃園市長已經箭在弦上，民進黨內如臨大敵，黨內好說歹勸不斷。其中準備代表民進黨參選桃園市議員的魏筠也發表了一篇文章，拿過去台灣民主運動的經驗，呼籲鄭寶清不要玉石俱焚、弄到親痛仇快，還勸鄭寶清去看看父親魏廷朝的紀錄片。

魏筠拿魏廷朝和台灣民主運動來說項，但她可能不願意談父親為何退出民進黨參選立委，魏廷朝的紀錄片也可能沒有這一段。

當年許信良系統在桃園縣黨部把持黨內提名，許信良的弟弟、太太與侄子都代表民進黨參選，爭奪民主化之後的政治地盤。魏廷朝就是看不下去，所以才退黨選立委，雖然高票落選，但也用行動打破了黨內的一言堂，為日後民進黨在桃園的發展留下生機。

現在蔡英文治下，民進黨內的獨斷狀況比起當年許信良時代還嚴重得多，黨內初選都沒有了，市長候選人都仰賴黨主席勾選，如此蠻橫的空降候選人搶地盤，許信良當主席也不敢如此。

如果魏筠有搞懂魏廷朝所奮鬥的價值和理念，就應該出來說句公道話，起碼要讓黨內有一個公平競爭的機會，讓大家心服口服，結果她沒有。這樣看來，魏筠出來打鄭寶清，不過就是消費父親的形象，當作自己的政治本錢來揮霍。

看看魏廷朝的堅持與奮鬥，再看看魏筠迴護林智堅、擁護鄭文燦的樣子，只能說這就是「生兒不象賢」吧！

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